به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی باید در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند که هنوز زمان نهایی اردوی تیم ملی برای آماده سازی در این مسابقات مشخص نشده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا در گزارشی به تیم های حاضر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ از جمله تیم ملی فوتبال ایران پرداخته است. این رسانه در گزارش خود آورده است: در حالی که تنشها میان ایران و ایالات متحده ادامه دارد، تیم ملی فوتبال ایران فعلاً بدون تغییر در برنامه، در رقابتهای جام جهانی حضور خواهد داشت.
تیم ملی ایران که در گروه G با تیمهای بلژیک، نیوزیلند و مصر همگروه است، شرایطی خاص و پرتنش را تجربه میکند. سفارت ایران در مکزیک در ماه مارس اعلام کرده بود که تهران در حال مذاکره با فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای انتقال دیدارهای مرحله گروهی به این کشور است، اما فیفا تأکید کرده مسابقات طبق برنامه برگزار خواهد شد.
حتی پیش از تشدید تنشها نیز یکی از دیدارهای این گروه با حاشیه همراه بود؛ جایی که ایران قرار است ۲۶ ژوئن در سیاتل به مصاف مصر برود؛ دیداری که دو کشور نسبت به زمانبندی این مسابقه به دلایل فرهنگی و مذهبی اعتراضهایی را مطرح کردهاند.
ایران تاکنون هفت بار به جام جهانی صعود کرده و چهار دوره اخیر نیز بهصورت متوالی در این رقابتها حضور داشته، اما هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. این تیم که در حال حاضر در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد، با هدایت امیر قلعهنویی در مرحله انتخابی آسیا تنها یک شکست را تجربه کرد.
کاپیتان تیم مهدی طارمی، با ۵۷ گل در ۱۰۲ بازی ملی یکی از مهرههای کلیدی به شمار میرود و در حال حاضر در باشگاه المپیاکوس یونان بازی میکند. همچنین علیرضا جهانبخش دیگر بازیکن مطرح تیم است که در فوتبال بلژیک حضور دارد.
پیش از دیدار دوستانه مقابل نیجریه در ماه مارس، بازیکنان تیم ملی با در دست داشتن کولهپشتیهای صورتی و بنفش در زمان پخش سرود ملی، به قربانیان حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی ادای احترام کردند؛ حملهای که گفته میشود منشأ آن یک موشک آمریکایی بوده است.
اردوی آمادهسازی ایران قرار است در شهر توسان ایالت آریزونا برگزار شود و این تیم نخستین بازی خود را در جام جهانی مقابل نیوزیلند در اینگلوود، نزدیک لسآنجلس انجام خواهد داد.
تیم ملی بلژیک برای پانزدهمین بار در جام جهانی حضور پیدا میکند. بهترین عملکرد این تیم به کسب مقام سومی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازمیگردد. بلژیک در دوره گذشته نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.
در ترکیب این تیم، بازیکنانی چون جرمی دوکو و کوین دیبروینه حضور دارند. دیبروینه که بهتازگی از مصدومیت بازگشته، تاکنون ۳۶ گل ملی به ثمر رسانده و چهارمین جام جهانی خود را تجربه خواهد کرد. وضعیت روملو لوکاکو به دلیل مصدومیت هنوز مشخص نیست.
بلژیک در دیداری دوستانه در ماه مارس موفق شد آمریکا را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دهد و از نظر کارشناسان، قدرتمندترین تیم گروه G محسوب میشود.
تیم ملی مصر در سه حضور قبلی خود در جام جهانی موفق به کسب پیروزی نشده است. آخرین حضور این تیم به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد؛ جایی که محمد صلاح به دلیل مصدومیت شانه، بازی نخست را از دست داد.
این تیم با هدایت حسام حسن در مسابقات حاضر خواهد شد. صلاح نیز اعلام کرده پس از ۹ فصل، باشگاه لیورپول را ترک خواهد کرد و این موضوع باعث افزایش گمانهزنیها درباره آینده باشگاهی او شده است.
تیم ملی نیوزیلند ضعیفترین تیم این گروه از نظر رتبهبندی (جایگاه ۸۵ جهان) به شمار میرود. این تیم تحت هدایت دارن بیزلی فعالیت میکند و برای سومین بار در تاریخ خود راهی جام جهانی شده است.
کاپیتان این تیم، کریس وود، تاکنون ۴۵ گل ملی به ثمر رسانده، اما اخیراً به دلیل مصدومیت چند ماه از میادین دور بوده و تلاش میکند تا برای حضور در جام جهانی به آمادگی کامل برسد.
