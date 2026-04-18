به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فوتبال ایران در آستانه تصمیمی مهم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر قرار دارد، تضاد منافع میان باشگاه‌ها و همچنین تداخل برنامه‌های تیم ملی، این موضوع را به یکی از پیچیده‌ترین معادلات مدیریتی در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

در شرایط فعلی، برخی از باشگاه‌ها که همچنان شانس قهرمانی یا کسب سهمیه‌های آسیایی را برای خود متصور هستند، خواهان ازسرگیری هرچه سریع‌تر مسابقات هستند. در صدر این گروه، تیم‌هایی مانند پرسپولیس و همچنین تیم‌هایی نظیر ملوان بندرانزلی و گل‌گهر سیرجان قرار دارند که ادامه لیگ را فرصتی برای بهبود جایگاه خود می‌دانند.

در مقابل، طیفی دیگر از باشگاه‌ها تمایل چندانی به ادامه رقابت‌ها ندارند. این مخالفت‌ها بیش از هر چیز ریشه در مشکلات اقتصادی و زیرساختی دارد. به‌طور مشخص باشگاه‌هایی مانند سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در پی نامه «ایمیدرو» مبنی بر کاهش یا قطع حمایت‌های مالی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که به‌دلیل حملات اخیر به زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، منابع مالی این باشگاه‌ها تحت فشار قرار گرفته و ادامه فعالیت حرفه‌ای آنها را با ابهام روبه‌رو کرده است.

در این میان، نقش کادر فنی تیم ملی نیز به یکی از نقاط بحث‌برانگیز تبدیل شده است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، اگرچه در اظهارات رسانه‌ای خود از برگزاری لیگ برتر حمایت کرده، اما برنامه‌های پیشنهادی او نشان‌دهنده رویکردی متفاوت است. بر اساس این برنامه، تیم ملی قصد دارد اردویی جدید در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه برگزار کند که عملاً با برنامه‌های سازمان لیگ برای ادامه مسابقات تداخل دارد.

این در حالی است که پیش از این نیز اردویی پرهزینه در فروردین‌ماه برگزار شده بود که گفته می‌شود حدود ۹۰۰ هزار دلار هزینه در بر داشته و شامل دیدارهای دوستانه با تیم‌های ملی نیجریه و کاستاریکا بوده است. اکنون برنامه‌ریزی برای برگزاری اردویی مشابه در آنتالیا، بار دیگر انتقادهایی را نسبت به اولویت‌بندی‌ها در فوتبال کشور ایجاد کرده است.

از سوی دیگر سازمان لیگ برنامه مشخصی برای ازسرگیری مسابقات تدوین کرده بود. بر اساس این طرح، رقابت‌ها قرار بود از اواخر فروردین‌ماه با دیدار ذوب‌آهن و سپاهان آغاز شود و سپس سایر بازی‌ها به‌صورت متمرکز و طی ۲۹ روز در تهران برگزار شود. اما همزمانی این برنامه با اردوی پیشنهادی تیم ملی، عملاً اجرای آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

بدون تردید، در فاصله حدود ۵۰ روز مانده تا جام جهانی ۲۰۲۶، موفقیت تیم ملی باید در اولویت اصلی فوتبال ایران قرار داشته باشد. با این حال شفافیت بیشتر از سوی کادر فنی تیم ملی در خصوص ضرورت برگزاری اردوهای طولانی‌مدت می‌توانست از بروز اختلافات کنونی جلوگیری کند. نبود این شفافیت، باعث شده تا برخی باشگاه‌ها نسبت به بلاتکلیفی موجود معترض شوند و حتی تمرینات خود را بدون هدف مشخص از سر بگیرند.

اکنون نگاه‌ها به جلسه مهم در سازمان لیگ دوخته شده است. نشستی که می‌تواند تکلیف یکی از پرچالش‌ترین فصول لیگ برتر را مشخص کند. باید دید در نهایت، تصمیم‌گیران فوتبال ایران چگونه میان منافع باشگاهی و ملی توازن برقرار خواهند کرد و آیا فصل بیست‌وپنجم به سرانجامی قابل قبول خواهد رسید یا خیر.