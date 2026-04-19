به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G باید رو در روی تیم های ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار بگیرد و شاگردان امیر قلعه نویی با توجه به تعطیلی لیگ برتر فوتبال، اکنون فرصت آماده سازی بیشتری برای این مسابقات دارند.
سایت اسپانیایی زبان «tycsports» در گزارشی به ۴ تیم ملی جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت که بازیکنان ناشناخته زیادی در ترکیب خود دارند. این رسانه در مطلب خود آورده است: تیمهایی مانند اردن، ازبکستان، ایران و کوراسائو در کنار ستارههای شناختهشده خود، بازیکنانی دارند که در لیگهایی دور از سطح اول فوتبال جهان و خارج از نگاه رسانههای اصلی بازی میکنند.
در ادامه این گزارش آمده است: در تیم ملی اردن که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، در کنار موسی التعمری که در فوتبال فرانسه بازی میکند، سایر بازیکنان عمدتاً در لیگهای خاورمیانه حضور دارند. بازیکنانی همچون رجایی عید از تیم الحسین، عامر جمالس از الزورا و نور الروابده از سلانگور از جمله نفرات اصلی این تیم هستند که در لیگهایی با پوشش رسانهای محدود فعالیت میکنند. همچنین بخش زیادی از ترکیب خط میانی و دفاع اردن را بازیکنان لیگ داخلی این کشور تشکیل میدهند.
این رسانه اسپانیایی در بخش مربوط به ازبکستان نیز نوشته است: این تیم آسیایی که در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته، ترکیبی از ستارههای شناختهشده و بازیکنان کمتر مطرح را در اختیار دارد. در کنار عبدالقادر خوسانوف که در منچسترسیتی بازی میکند، بازیکنانی که در لیگهای داخلی و منطقهای رشد کردهاند، ستونهای اصلی تیم را تشکیل میدهند. یوسوپوف دروازهبان اصلی این تیم است و در خط دفاع نیز نامهایی مانند روستم آشورماتوف و دراگونبک خامداموف دیده میشود. در خط میانی، اوتابک شوکوروف تجربه حضور در لیگهای کمتر شناختهشده را دارد و در خط حمله نیز ایگور سرگیف به عنوان یکی از گلزنان مطرح تاریخ فوتبال این کشور، حضور دارد.
در بخش مربوط به ایران نیز این گزارش آورده است: تیم ملی فوتبال ایران با وجود چهرهای رقابتی، بخش قابل توجهی از بازیکنانش خارج از توجه رسانههای جهانی قرار دارند. در کنار مهرههای هجومی، بازیکنانی همچون حسین حسینی، شجاع خلیلزاده و مرتضی پورعلیگنجی با سابقه بازی در لیگهای خلیج فارس و آسیا در خط دفاع حضور دارند. همچنین در خط میانی، سعید عزتاللهی، علی قلیزاده و سامان قدوس از جمله بازیکنانی هستند که تجربه بینالمللی دارند، هرچند همچنان از سطح لیگهای بزرگ اروپایی فاصله دارند.
در ادامه این گزارش درباره کوراسائو نیز آمده است: این تیم با ترکیبی از بازیکنان پرورشیافته در اروپا اما دور از سطح اول فوتبال این قاره، تیمی با تلفیق تجربه و گمنامی محسوب میشود. الوی روم در دروازه قرار دارد و در خط دفاع بازیکنانی مانند کوکو مارتینا و شرل فلورانوس دیده میشوند. در خط حمله نیز رانگلو جانگا و گِروِنه کاستانیر حضور دارند که مسیر حرفهای آنها بین فوتبال آماتور و حرفهای در نوسان بوده است.
لازم به ذکر است که برنامه بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۶ خرداد
* ایران - نیوزیلند؛ ساعت: ۰۴:۳۰
یکشنبه ۳۱ خرداد
* ایران - بلژیک؛ ساعت: ۲۲:۳۰
* شنبه ۶ تیر
* ایران - مصر؛ ساعت: ۰۶:۳۰
