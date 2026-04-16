به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز آشکار و نقض حقوق بین‌الملل است و تلاش‌ها برای تقویت صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه را تضعیف می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان اعلام شده است که لبنان همچنان بخشی از آتش‌بس جاری بوده و صلح در این کشور برای مذاکرات صلح ضروری است.

روز گذشته هم «عثمان جادون» معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در سخنرانی خود در جریان نشست سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، هشدار داد که وضعیت بشردوستانه در لبنان به سرعت رو به وخامت است.

نماینده اسلام آباد در این اجلاس خواستار آتش بس فوری و رسیدن بی وقفه کمک های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده شد و افزود: بمباران مداوم رژیم صهیونیستی، به ویژه در جنوب لبنان و در مناطق پر جمعیت، آسیب جدی به غیرنظامیان وارد کرده و منجر به تخریب گسترده زیرساخت های مهم می شود.

این مقام ارشد پاکستانی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف و بر حمایت پاکستان از حاکمیت لبنان تاکید کرد و توقف فوری تخریب گسترده زیرساخت های غیرنظامی و نقض قوانین بشردوستانه در لبنان را خواستار شد.