به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: ما برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا به یکدیگر تلاش می کنیم.

وی اضافه کرد: لبنان یکی از برجسته ترین نقاط اختلافی میان آمریکا و ایران به شمار می رود.

وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد: ایران و آمریکا بسیار به دستیابی به توافق در جریان مذاکرات اسلام آباد نزدیک بودند.

پیش از این نیز ارتش پاکستان در بیانیه‌ای به مناسبت پایان سفر سه روزه عالی ترین مقام نظامی این کشور به ایران تصریح کرد: فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان در طول این سفر با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران دیدار و جلسات جداگانه‌ای با دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است: بازدید فیلد مارشال عاصم منیر نشان دهنده عزم راسخ پاکستان برای تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه غرب آسیا و ارتقای صلح، ثبات و رفاه در منطقه است.