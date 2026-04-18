به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی از مواضع همدلانه عالمان دینی، شخصیتها و ملت افغانستان در رابطه با شهادت رهبر شهید و نبرد ایران اسلامی با دشمن آمریکایی-صهیونی تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام به شرح ذیل میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَاَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص
علما، دانشمندان، مسئولان و ملت بزرگ، مجاهد و غیور افغانستان
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
️بدینوسیله، از سوی خود و ملت مقاوم و شهیدپرور ایران اسلامی خصوصا مردم قهرمان و غیور سیستان و بلوچستان، مراتب عمیقترین سپاس و قدردانی خود را از همدلی، همراهی و حمایتهای جانانه شما مردم شریف و وفادار افعانستان در رابطه با جنگ تحمیلی دشمنان جنایتکار آمریکایی-صهیونی ابراز میدارم.
در روزهایی که دشمنان قسمخورده اسلام و استقلال ملتها، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی، در اوج مذاکرات، جنگی نابرابر و وحشیانه را بر ایران تحمیل نموده، شما در کنار ما ایستاده و مایه دلگرمی و قوت قلب ما هستید.
️دشمنان اسلام و انسانیت با تهاجمات وحشیانه، نهتنها رهبر معظم انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند، بلکه سرداران رشید، مسئولان خدوم، کودکان مظلوم و دیگر مردم عزیز ایران را نیز شهید کردند و جامعه ما را در ماتمی عظیم نشاندند. اما ما در برابر این تجاوز، از هویت، استقلال، تمامیت ارضی و آرمانهای دینی خود دفاع کردهایم؛ دفاعی عقلانی، مشروع، منطبق با عرف و قوانین بینالمللی و مبتنی بر حقانیتی آشکار.
️گرچه در این نبرد، مظلوم واقع شدهایم، اما با تأسی به دستور خداوند که میفرماید «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، با اقتدار کامل ایستادهایم و امروز دست برتر از آن ماست.
️ناوهای جنگی آمریکا که نماد قدرت دریایی آنها بودند، هدف قرار گرفته و از منطقه گریخته؛ تنگه هرمز و نبض اقتصاد انرژی آنها در دستان ما قرار گرفته؛ هواگردهای پیشرفته سرنگون شدند و ابهت پوشالی دشمن در هم شکسته؛ زیرساختهای نظامی و اقتصادی آنها در تیررس ما قرار گرفته و سامانههای پدافندی فوق پیشرفته آنها در برابر ایمان و دانش نیروهای نظامی ما کاملاً ناکارآمد عمل نمودهاند و دشمن امروز در باتلاقی که خود آغاز کرده، گرفتار آمده است.
️امروز مکتب حسینی ما را در برابر یزیدیان زمانه قرار داده است و مرام ما همان مرام رهبر شهیدمان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) است که با پیروی از جد شهیدشان ندای «مثلی لا یبایع مثل یزید» سر دادند. همان مکتبی که به ما آموخت در برابر ظلم باید ایستاد و از ذلت سر باز زد. و شما با حمایت خود، ثابت کردید که در این مسیر، همراه و همدل ما هستید.
️بار دیگر از صمیم قلب، از حمایتهای جانانه و همدردی عمیق شما به ویژه در مقطع شهادت رهبر عزیزمان و حملات ددمنشانه دشمن، تشکر ویژه مینمایم.
️امید که در پرتو مقاومت و اتحاد مقدس میان همه مسلمانان و آزادگان جهان، طلوع ولایت عظمای حضرت صاحب عصر(عج) را شاهد باشیم. ان شاءالله بِمنّه و کرمه
وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
نظر شما