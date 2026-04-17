امام جمعه زاهدان: جنگ امروز ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، اظهار داشت: امروز میدان اصلی تقابل کشور، جنگ و مذاکره است؛ اما جنگ محدود به درگیری نظامی نیست، بلکه جنگی ترکیبی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای جریان دارد.

امام جمعه زاهدان، افزود: در چنین شرایطی، کشور ناگزیر از آمادگی و هوشیاری در همه میدان‌هاست و باید از تمامی ابزارهای مشروع برای دفاع از حقوق خود بهره گیرد. مذاکره تنها زمانی مؤثر خواهد بود که از موضع قدرت انجام شود؛ چراکه مذاکره از موضع ضعف، جز تحمیل خواست دشمن و فشار بیشتر نتیجه‌ای در پی ندارد.

آیت الله محامی تأکید کرد: هرگاه قدرت ملی، انسجام داخلی و اقتدار میدانی وجود داشته باشد، مذاکره می‌تواند ابزاری کارآمد برای تأمین منافع ملی باشد.

اتحاد مقدس ملت؛ رمز عبور از سختی‌ها

وی مهم‌ترین اولویت این مقطع را حفظ وحدت ملی و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: نه باید دچار افراط شد و همه را تخریب و متهم کرد، نه گرفتار تفریط شد و از مسئولیت اجتماعی فاصله گرفت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: راه درست، همراهی با ولایت، حضور آگاهانه در صحنه، مطالبه‌گری منطقی، حفظ امید، تقویت انسجام ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی است. اتحاد مقدس ملت ایران، رمز پیروزی و عبور از سختی‌ها خواهد بود.

وی با تبریک فرارسیدن دهه کرامت، سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، روز دختر و میلاد امام رضا(ع)، این ایام را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ کرامت، معنویت و اخلاق حسنه برشمرد.

امام جمعه زاهدان همچنین با تقدیر از حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی، این حضور را جلوه‌ای از وحدت ملی و سرمایه‌ای عظیم برای ایران دانست و گفت: این سرمایه اجتماعی ارزشمند را باید قدر دانست و پاس داشت.

وی در ادامه به روز ارتش و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با اقتدار، صلابت و آمادگی کامل، پاسدار امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند و ملت ایران قدردان مجاهدت‌های آنان است.

آیت‌الله محامی در پایان با ابراز امیدواری تصریح کرد: خداوند متعال پیروزی‌های ملت ایران را به پیروزی نهایی جبهه مقاومت تبدیل فرماید و شر دشمنان اسلام و ملت‌های منطقه را کوتاه گرداند.