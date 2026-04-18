پایش بیش از ۵ میلیون هکتار از مراتع سیستان‌ و بلوچستان برای رصد ملخ ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح شنبه به خبرنگاران با بیان اینکه ملخ صحرایی از مهم‌ترین آفات عمومی و بسیار مخرب به شمار می‌رود، گفت: این آفت پلی‌فاژ در صورت طغیان می‌تواند به صورت دسته‌های بزرگ وارد مراتع شده و از انواع پوشش‌های گیاهی تغذیه کند؛ مسئله‌ای که در حملات گسترده حتی می‌تواند امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: عملیات رصد و پایش ملخ صحرایی در سطحی بیش از پنج میلیون هکتار از مراتع استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۵۶ گروه پشتیبانی و دیده‌بانی شامل کارشناسان فنی و اجرایی، با استفاده از برنامه‌های کاربردی از جمله ایلوکاست موبایلی، اطلاعات ردیابی مربوط به ۲۸۳۰ نقطه را به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان حفظ نباتات کشور ارسال کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به گزارش‌های فائو گفت: هم‌اکنون ملخ صحرایی مهاجر در کشورهای یمن و به‌ویژه عربستان مشاهده می‌شود و عملیات کنترل در این کشورها با جدیت در حال انجام است.

دهمرده تأکید کرد: در صورت احتمال هجوم این آفت به استان، آمادگی‌های اولیه از جمله تأمین سم و انواع سمپاش‌ها فراهم شده، اما مقابله مؤثر نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها در سطح استان است.

وی همچنین یادآور شد که سال ۱۴۰۰ آخرین سال هجوم ملخ صحرایی به استان بوده و در آن زمان حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع برای مقابله با این آفت خطرناک سمپاشی شد.