۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

پایش بیش از ۵ میلیون هکتار از مراتع سیستان‌ و بلوچستان برای رصد ملخ ها

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات رصد و پایش ملخ صحرایی در سطحی بیش از پنج میلیون هکتار از مراتع استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح شنبه به خبرنگاران با بیان اینکه ملخ صحرایی از مهم‌ترین آفات عمومی و بسیار مخرب به شمار می‌رود، گفت: این آفت پلی‌فاژ در صورت طغیان می‌تواند به صورت دسته‌های بزرگ وارد مراتع شده و از انواع پوشش‌های گیاهی تغذیه کند؛ مسئله‌ای که در حملات گسترده حتی می‌تواند امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: عملیات رصد و پایش ملخ صحرایی در سطحی بیش از پنج میلیون هکتار از مراتع استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۵۶ گروه پشتیبانی و دیده‌بانی شامل کارشناسان فنی و اجرایی، با استفاده از برنامه‌های کاربردی از جمله ایلوکاست موبایلی، اطلاعات ردیابی مربوط به ۲۸۳۰ نقطه را به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان حفظ نباتات کشور ارسال کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به گزارش‌های فائو گفت: هم‌اکنون ملخ صحرایی مهاجر در کشورهای یمن و به‌ویژه عربستان مشاهده می‌شود و عملیات کنترل در این کشورها با جدیت در حال انجام است.

دهمرده تأکید کرد: در صورت احتمال هجوم این آفت به استان، آمادگی‌های اولیه از جمله تأمین سم و انواع سمپاش‌ها فراهم شده، اما مقابله مؤثر نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها در سطح استان است.

وی همچنین یادآور شد که سال ۱۴۰۰ آخرین سال هجوم ملخ صحرایی به استان بوده و در آن زمان حدود ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع برای مقابله با این آفت خطرناک سمپاشی شد.

