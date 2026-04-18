گرامیداشت دهه کرامت با ۱۵۰ هزار برنامه؛ روز دختر به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملانوری دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت دهه کرامت در نشست خبری برنامه‌های این دهه که صبح امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به شرایط امسال کشور گفت: امسال در حالی وارد دهه کرامت می‌شویم که عطر و یاد شهید و شهادت همه کوچه و خیابان‌های کشور را فرا گرفته است، از عطر و بوی شهدای دانش آموز میناب تا شهدای ما در ناوشکن دنا تا یک یک شهروندان شهید مظلوم تا دولتمردان. به ویژه عطر و یاد فراموش نشدنی امام امت کسی که با شهادت خودش در عینیت حکمرانی دینی را برای ملت ما تفسیر کرد.

وی گفت: آنچه از شور و حماسه در کشور ما و در همه جهان دیده می‌شود آثار عظمت تمدنی این ملت و گفتمان انقلاب اسلامی است، امروز که روز ارتش هست را گرامی می‌داریم و یادی از شهدای ارتش می‌کنیم.

ملانوریافزود: امسال در آستانه دهه کرامت با همفکری اعتاب مقدس شعار محوری دهه کرامت «ایران امام رضا متحد، مقتدر و پیروز» انتخاب شد.

ملانوری بزرگداشت دختران شهید را محور روز دختر دانست و گفت: برنامه‌ها با محوریت شهدای دختر میناب برگزار می‌شود. تجدید بیعت سراسری با رهبر انقلاب به عنوان بزرگ پرچمدار صیانت از انسان و بزرگداشت از مساجد نیز همچنان از اصول این دهه است. حضور میدانی مردم نقطه اصلی اتکا در تمام برنامه ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: از یکشنبه ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت ایام دهه کرامت است. آئین آغاز رسمی دهه کرامت با میلاد حضرت معصومه (س) به مرکزیت آستان حضرت معصومه راس ساعت ۸ صبح فردا با مراسم خطبه خوانی برگزار و به صورت همزمان این برنامه در اعتاب مقدسه و برخی اماکن ویژه نیز اجرا می شود.

برنامه دختران کشوردوست

ملانوری از برگزاری ۱۵۰ هزار برنامه روستایی، شهری، محلی، ملی و بین المللی در سرتاسر ایران و کشورهای محور مقاومت خبرداد و افزود: که عمده این برنامه ها توسط نهادهای مردمی مساجد و بقاع متبرکه برگزار می‌شود. این برنامه های در سطح بین المللی در بیش از ۵۰ کشور و ۴۰۰ نقطه برگزار خواهد شد و ۲۰ هزار برنامه مراسم در بزرگداشت شهدا و رهبر شهید انقلاب در کشور و سراسر کشورها برگزار می شود.

وی یکی از ویژه برنامه ها را مراسم روز دختر اعلام کرد و بیان داشت: اجتماع دختران را روز گذشته داشتیم. روز یکشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ اجتماع دختران کشوردوست در خیابان کشوردوست برگزار می شود که تجدید عهد دختران با رهبر شهیدمان است. حرم حضرت معصومه (س) به رسم همه ساله مراسم بزرگداشت روز دختر را دارد و آنچه مراسم امسال را ویژه کرده تجلیل از خانواده شهدای میناب است.

جزایر جنوبی کشور میزبان برنامه های دهه کرامت

دبیر ستاد بزرگداشت دهه کرامت همچنین گفت: برنامه دهه کرامت به ویژه در جنوب کشور و جزایر خلیج فارس برجسته تر خواهد بود و برنامه های دینی و قرآنی با تمرکز بیشتر برگزار می‌شود. اجتماع بزرگ امام رضایی ها نیز امسال به صورت ویژه برگزار خواهد شد. پویش نهال امید در قالب کاشت نهال مثمر با توجه اعتاب مقدس انجام خواهد شد. اعزام سفیران کریمه در اماکن مختلف ایران و برای ۱۱ کشور و ۱۸ نقطه در خارج از کشور صورت می‌گیرد.

ملانوری اضافه کرد: ۱۵۰ هزار برنامه در ۶۵ هزار مسجد برگزار می‌شود و ۸۶ برنامه قرآنی خاص به برکت ۸۶ سال عمر شریف رهبر شهید از مسیر جزایر جنوبی تا استان های جنوبی و در انتهای مشهد مقدس اجرا خواهد شد.