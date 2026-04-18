۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

۲۹ فروردین؛ تجلی پیوند استوار مردمی‌ترین ارتش جهان با آرمان‌های انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی در پیامی به مناسبت ۲۹ فروردین، این روز را هنگامه یادآوری پیوند عمیق ارتش با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روز تبلور ایثار دلاورمردانی دانست که در سایه هدایت‌های امامین راحل و شهید و فرماندهی مقتدرانه امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العاله)، به حصن حصین امنیت ایران و بازوی توانمند ملت در برابر دشمنان تبدیل شده‌ است‌.

متن این پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد رسول‌الله ۚ و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

تاریخ پر اقتدار و اعتبار انقلاب اسلامی ایران، مشحون از ایامی است که همچون مدالی با افتخار بر سینه ستبر این مرز و بوم می‌درخشد و در این میان، ۲۹ فروردین‌ماه هنگامه‌ای است برای یادآوری پیوند عمیق و استوار مردمی‌ترین ارتش جهان با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب (ره) و رهبری حکیمانه قائد شهید امت امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و روز تبلور ایثار و وفاداری دلاورمردانی که حصن حصین امنیت و آرامش این سرزمین دورکران شده‌اند.

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران گواهی می‌دهد نقش‌آفرینی‌های درخشان و افتخارآمیز ارتش در عرصه‌های دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران عزیز و پاسخ به نیازهای کشور در هم‌افزایی و یگانگی و همدلی با سایر قوای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که ید واحد و بازوی توانمند ایرانیان در سنگرهای دفاع، مجاهدت‌های علمی و امدادرسانی به آحاد جامعه در برابر دشمنان به شمار می‌روند، از دستاوردهای مهم معماری نوین دفاعی جمهوری اسلامی است که در سایه اندیشه و هدایت‌های عالمانه رهبر شهید انقلاب (قدس‌سره) تحقق یافته و در فرماندهی مقتدرانه ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای متجلی شده؛ آن‌چنان که امروز و در دفاع مقدسی دیگر، مقتدرانه آمریکا و رژیم رو به زوال اسرائیل را در تنگنای خودساخته، به بن‌بست راهبردی و نظامی کشانده است.

اینجانب ضمن پاسداشت یاد، نام و خاطره شهدای گران‌قدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه شهیدان سرافراز جنگ رمضان و ناوشکن دنا و تبریک این روز فرخنده به فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور ارتش و خانواده معظم آنان، از خداوند متعال پیروزی نهایی ایران اسلامی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت فرماندهی حکیمانه فرمانده کل قوا مسألت دارم.

