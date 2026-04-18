به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی در پیامی به مناسبت ۲۹ فروردین، این روز را هنگامه یادآوری پیوند عمیق ارتش با آرمانهای انقلاب اسلامی و روز تبلور ایثار دلاورمردانی دانست که در سایه هدایتهای امامین راحل و شهید و فرماندهی مقتدرانه امام سیدمجتبی خامنهای(مدظلهالعاله)، به حصن حصین امنیت ایران و بازوی توانمند ملت در برابر دشمنان تبدیل شده است.
متن این پیام بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
محمد رسولالله ۚ و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم
تاریخ پر اقتدار و اعتبار انقلاب اسلامی ایران، مشحون از ایامی است که همچون مدالی با افتخار بر سینه ستبر این مرز و بوم میدرخشد و در این میان، ۲۹ فروردینماه هنگامهای است برای یادآوری پیوند عمیق و استوار مردمیترین ارتش جهان با آرمانهای معمار کبیر انقلاب (ره) و رهبری حکیمانه قائد شهید امت امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) و روز تبلور ایثار و وفاداری دلاورمردانی که حصن حصین امنیت و آرامش این سرزمین دورکران شدهاند.
حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و ملت ایران گواهی میدهد نقشآفرینیهای درخشان و افتخارآمیز ارتش در عرصههای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران عزیز و پاسخ به نیازهای کشور در همافزایی و یگانگی و همدلی با سایر قوای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که ید واحد و بازوی توانمند ایرانیان در سنگرهای دفاع، مجاهدتهای علمی و امدادرسانی به آحاد جامعه در برابر دشمنان به شمار میروند، از دستاوردهای مهم معماری نوین دفاعی جمهوری اسلامی است که در سایه اندیشه و هدایتهای عالمانه رهبر شهید انقلاب (قدسسره) تحقق یافته و در فرماندهی مقتدرانه ولی امر مسلمین حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای متجلی شده؛ آنچنان که امروز و در دفاع مقدسی دیگر، مقتدرانه آمریکا و رژیم رو به زوال اسرائیل را در تنگنای خودساخته، به بنبست راهبردی و نظامی کشانده است.
اینجانب ضمن پاسداشت یاد، نام و خاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهویژه شهیدان سرافراز جنگ رمضان و ناوشکن دنا و تبریک این روز فرخنده به فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور ارتش و خانواده معظم آنان، از خداوند متعال پیروزی نهایی ایران اسلامی را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت فرماندهی حکیمانه فرمانده کل قوا مسألت دارم.
