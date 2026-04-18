به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران پیام و بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است...
بسم الله الرحمن الرحیم
«مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»
تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران، مشحون از ایامی است که همچون مدالی پر افتخار بر سینه ستبر این مرز و بوم میدرخشد؛ و در این میان، «۲۹ فروردینماه» تجلیگاه پیوند ناگسستنی ارتش با آرمانهای معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) و روز تبلور ایثار و وفاداری دلاورمردانی است که حصن حصین امنیت و آرامش این سامان گشتهاند.
روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان، به نمایندگی از آحاد پاسداران و بسیجیان و اقشار مختلف مردم خطهی شهیدپرور اصفهان، فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسهآفرینیهای نیروی زمینی قهرمان را محضر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، فرماندهان عالیرتبه و برادران غیور و مجاهد خود در یگانهای مختلف ارتش، صمیمانه تهنیت عرض مینماید.
امروز، ارتش مکتبی و سرافراز ایران اسلامی، به پشتوانهی تجارب درخشان دفاع مقدس و با اتکا به دانش روزآمد و تجهیزات بومی، به سطحی از اقتدار بازدارنده دست یافته است که لرزه بر اندام استکبار جهانی و ایادی منطقهای آنان میاندازد. شکوه این اقتدار، نه تنها در عرصهی سختافزاری، بلکه در ساحت معنویت و بصیرت، چنان است که ارتش را به تکیهگاهی استوار برای ملت و بازویی توانمند برای نظام بدل ساخته است.
حقیقت کلام آنکه، همافزایی راهبردی و پیوند قدسی میان «سپاه پاسداران» و «ارتش جمهوری اسلامی»، ذیل دکترین وحدت نیروهای مسلح، نمادی از «یَدِ خدا» در حفاظت از کیان ولایت است. این همدلی مومنانه که در سنگرهای دفاع، در مجاهدتهای علمی و در امدادرسانی به آحاد جامعه تجلی یافته، خنثیکننده سختترین فتنهها و نفاقافکنیهای بدخواهان بوده است.
بیشک مجاهدتهای تخصصی برادران ارتش در یگانهای پدافندی، هوایی، زمینی و هوانیروز در پهنه استان اصفهان، برگ زرینی در کارنامه آمادگی رزمی نیروهای مسلح است که همواره موجب دلگرمی مردم شریف و ولایتمدار این خطه بوده و خواهد بود.
در ایامی که عطر ایثار شهدا در فضای میهن جاری است، یاران و همسنگران شما در سپاه حضرت صاحبالزمان (عج)، ضمن ادای احترام به مقام شامخ ۴۸ هزار شهید والامقام ارتش، بر عهد ابدی خود در صیانت از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور پای میفشارند. امید است در سایه عنایات خاصه حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، تحت پرچم یکتای اسلام، همواره پیروز و سربلند در مسیر تمدنسازی نوین اسلامی گام بردارید.
نصرٌ من الله و فتحٌ قریب
روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان
فروردینماه ۱۴۰۵
