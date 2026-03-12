بیانیه روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان اصفهان به مناسبت روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان عج استان اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس و دعوت از عموم مردم شهید پرور اصفهان بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است...
«روز جهانی قدس؛ تجلی عزم امت اسلامی برای رهایی قبله اول
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان عج استان اصفهان، روز جهانی قدس را تجلی وحدت، اراده و همبستگی امت اسلامی در برابر ظلم و ستم اشغالگران صهیونیست و حامیان استکبار جهانی میداند. این روز عظیم، فرصتی راهبردی برای اعلام انزجار جهانی از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت قاطع از حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین است. قدس شریف، قبله اول مسلمین و قلب تپنده مقاومت اسلامی، نماد ایستادگی در برابر زیادهخواهی و اشغالگری است و حضور پرشور ملتهای آزاده در این روز، نشاندهنده تعهد آنان به آرمان آزادی قدس شریف است.
این روز، یادآور مبارزات بیامان و مقاومت پرافتخار ملت فلسطین است که با تکیه بر ایمان الهی و اراده پولادین، در برابر اشغال و ظلم ایستادگی کردهاند. ما در سپاه پاسداران، مقاومت مردم فلسطین را بخشی جداییناپذیر از گفتمان عزت، استقلال و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی تلقی میکنیم. این نبرد مقدس، صرفاً یک مسئله منطقهای نیست، بلکه تجلی مبارزه حق علیه باطل در گستره جهانی است و حمایت از آن، وظیفهای دینی و انقلابی برای همه مسلمانان و آزادگان جهان محسوب میشود.
در آستانه روز جهانی قدس امسال، منطقه خاورمیانه شاهد سلسله جنایات تازهای از سوی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن،دولت تروریست ایالات متحده آمریکا است؛ جنایاتی که با ترور ناجوانمردانه حضرت آیتالله امام شهید سید علی خامنهای (قدس سرهالشریف) و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و با حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه میناب و به خاک و خون کشیدن دهها دانشآموز بیدفاع ادامه یافت. این فجایع، چهره بینقاب استکبار جهانی و خباثت ذاتی سران آمریکایی صهیونیستی را برای جهانیان آشکار ساخت. آنان دشمن حقیقتاند، دشمن انسانیت و دشمن هر ایرانی با هر مرام و مسلک. آنان حیات خود را در خونریزی و آشوب میجویند و از هیچ جنایتی دریغ ندارند.
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان عج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و سرداران شهید جبهه اسلام، و شهید عزیز، حضرت آیت الله امام سید علی خامنه ای ، عموم ملت شریف و همیشه در صحنه اصفهان و ایران اسلامی و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان را به حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت مینماید. اطمینان داریم که فریادهای آزادیخواهی در این روز، طنینانداز شده و زمینه را برای تحقق وعده الهی پیروزی نهایی جبهه مقاومت و رهایی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونسیتی فراهم خواهد ساخت.»
نظر شما