به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) در جریان است و ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده پارک چیتگر، ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده احمد آباد مستوفی در جریان است.

محورهای مسدود شریانی

محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

آزادراه تبریز - زنجان (حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی) مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرجایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌شود.

محورهای مسدود غیرشریانی نیز پاتاوه – دهدشت، هشتگرد – طالقان و محورهای دارای انسداد فصلی؛ گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده معرفی شدند.