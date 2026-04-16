آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدودههای شهر رودهن و سهراهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز و محدوده شهر دماوند در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه سنگین است.
همچنین ترافیک وسایل نقلیه در محدوده شهر بومهن در مسیرهای رفت و برگشت محور قدیم تهران - بومهن، محدوده پلیس راه مهرشهر در آزادراه کرج - قزوین و محدودههای رضیآباد و عوارضی تهران در آزادراه ساوه - تهران سنگین است.
بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و مسیر شمال به جنوب محورهای هراز و فیروزکوه روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
گفتنی است، محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
همچنین مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاق مسدود و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین سهراهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق انجام میگردد.
محورهای پاتاوه - دهدشت و هشتگرد - طالقان مسدود بوده و گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.
نظر شما