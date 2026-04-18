بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه پاکسازی و خنثی‌سازی بقایای حوادث اخیر، اظهار کرد: امروز شنبه احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در سطح شهرستان کرمانشاه وجود دارد که این موضوع کاملاً با برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در تشریح ماهیت این اتفاق افزود: این صداها مربوط به اجرای عملیات انهدام و انفجارهای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی است که توسط یگان‌های متخصص در محدوده‌های کاملاً ایمن در حال انجام است.

وی در پایان با تأکید بر حفظ آرامش عمومی در سطح شهرستان تصریح کرد: از مردم شریف، فهیم و همیشه در صحنه کرمانشاه تقاضا داریم که با شنیدن صدای این انفجارها به شایعات توجه نکنند و به هیچ‌وجه نگران نباشند، چرا که تمامی تدابیر امنیتی لازم اندیشده شده و عملیات کاملاً تحت کنترل است.