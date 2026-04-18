به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل که در مراسم کاشت نهال به منظور گرامیداشت یاد و نام شهدای میناب حضور داشت، گفت: اتفاقی که در این جنگ افتاد و فضایی که ایجاد شد، واقعا دردناک بود. در این پویش ما بر حسب وظیفه حضور پیدا کردیم.

وی در مورد آسیب به فدراسیون هندبال تصریح کرد: فدراسیون ما در دومین روز جنگ اسیب دید که بعد از ورزشگاه آزادی و بعثت، بیشترین آسیب در اماکن ورزشی بود. ۵۰ درصد بخش هتلینگ و اسکان تخریب شد، به بخش اداری خسارت زیادی وارد شد و سقف و بدنه سالن هندبال هم آسیب دید. تمام شیشه ها هم شکست. دو روز بعد البته با دستور وزیر آغاز به بازسازی کردیم. طی این مدت به صورت روزانه و دو شیفت در حال کار بودیم. فقط ۲۹ اسفند و اول و دوم فروردین تعطیل کردیم. بخش هتلینگ و اسکان با وجود خسارتی که دیده بود، تقریبا روز گذشته عملیات عمرانی آن به پایان رسید. ۳۰ رصد سالن باقی مانده است و در بخش اداری که در حال پیگیری کار هستیم. فکر می کنم ظرف ۲۰ روز آینده به صورت صد درصد تمام آسیب و تخریب ها برطرف می شود.

رئیس فدراسیون هندبال در مورد هزینه برآورد شده برای این بازسازی ها گفت: تا به امروز ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد هزینه کلی می شود. در جریان جنگ ۱۲ روزه سقف کآسیب دید و در جنگ رمضان هم دچار آسیب جدی شد. به احتمال زیاد باید تعویض شود و با توجه به همین مسئله برآورد قیمت شده است.

پاکدل تصریح کرد: روز اول جنگ با توجه به تاکید دستگاه های ذیربط، فدراسیون را تخلیه کردیم و خوشبختانه روزی که فدراسیون دچار آسیب شد، کسی در محل حضور نداشت.

وی در مورد بودجه فدراسیون هندبال برای سال جاری گفت: ما هم گله هایی بابت بودجه داشتیم اما فضای فعلی برای انتقاد مناسب نیست. با این حال پیگیر موضوع هستم و صحبت های زیادی در مورد اعداد و ارقام مطرح شده دارم. قطعا بعد از پیروزی کامل در این مورد جدی صحبت خواهیم کرد. به هر شکل باید شاخص و چارچوب مشخصی باشد، فعلا گذر می کنیم.

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه اجازه ندادیم اردوهای ملی در شرایط جنگ متوقف شود، گفت: اولین اردو را برای تیم هندبال ساحلی در اصفهان تشکیل دادیم. تیم های نوجوانان و جوانان هم در سبزوار اردو داشتند. در مورد لیگ هم بررسی های زیاد داشتیم، نظرات باشگاه ها را گرفتیم، جمع بندی که داشتیم و نتیجه ای که در کمیته مسابقات حاصل شد، این بود که اواخر اردیبهشت لیگ را از سر بگیریم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد.

پاکدل گفت: چهارشنبه به باشگاه ها ابلاغ کردیم که از آخر اردیبهشت لیگ برتر مردان پیگیری کنیم تا دیدارهای ۶ هفته پایانی برگزار شود. از دهه دوم اردیبهشت هم لیگ بانوان را ادامه می دهیم تا دیدارهای دو هفته باقی مانده برگزار شود. در مورد لیگ دسته اول هم اینگونه تصمیم گیری شد که قطعا مسابقات را به پایان برسانیم.