۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

زنوزی: اولویت، تیم ملی ایران است

تبریز- مالک باشگاه تراکتور بیان کرد: ما موافق برگزاری ادامه لیگ هستیم اما وضعیت و نیازهای تیم ملی نیز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زنوزی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت:ما به نظر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی در این خصوص احترام می‌گذاریم. ‌

در حالی‌که تمام ایران برای مقاومت و ایثار متحد شده‌اند، ما نیز باید در این برهه به فکر منافع ملی باشیم.

