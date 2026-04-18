به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در جریان بازدید از ظرفیت‌های نیروگاهی و پروژه‌های مرتبط با انرژی خورشیدی در شهرستان اردستان، روند فعلی توسعه این بخش را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی در استان در قالب برنامه‌ای بلندمدت دنبال می‌شود، اظهار داشت: چرخه پیشرفت و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی در اصفهان با سرعتی بیشتر از گذشته در جریان است.

استاندار اصفهان با اشاره به استمرار پروژه‌های خورشیدی در شهرستان‌ها گفت: اجرای تدریجی نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان، به منظور افزایش پایداری شبکه برق و کاهش فشار بر منابع انرژی فسیلی دنبال می‌شود.

به گفته وی، این روند می‌تواند در مدیریت دوره‌های اوج مصرف و شرایط احتمالی کمبود برق نقش مؤثری داشته باشد.

جمالی‌نژاد درباره اهمیت این نوع نیروگاه‌ها توضیح داد: ماهیت توزیع‌شده نیروگاه‌های خورشیدی این امکان را فراهم می‌کند که در صورت بروز اختلال در شبکه سراسری یا کمبود سوخت نیروگاه‌های حرارتی، بخشی از برق موردنیاز مناطق مختلف از طریق این واحدها تأمین شود.

وی همچنین به پیشرفت فناوری در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: استفاده از نسل‌های جدید پنل‌های خورشیدی با راندمان بیشتر، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش می‌دهد و این موضوع، زمینه اقتصادی لازم را برای ادامه پروژه‌ها در استان تقویت کرده است.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسهیل روندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه تأکید کرد و افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و بهبود تاب‌آوری شبکه برق استان مؤثر خواهد بود.

وی گفت: تداوم اجرای پروژه‌های خورشیدی در شهرستان‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین برق پایدار برای صنایع و مصرف‌کنندگان خانگی داشته باشد و بخشی از ریسک‌های ناشی از ناترازی انرژی را کاهش دهد.