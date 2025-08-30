جهش ۸۰ مگاواتی خورشیدی در اصفهان؛ گام بلند به سوی پایتخت انرژی نو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح شنبه در آئین بهره‌برداری از ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌مانند اصفهان در حوزه انرژی‌های نو، این پروژه را بخشی از برنامه بزرگ تبدیل استان به پایتخت انرژی خورشیدی ایران دانست.

جمالی‌نژاد ادامه داد: استان اصفهان در حال حاضر رتبه نخست کشور از نظر ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی را دارد و این روند توسعه با قدرت ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال آغاز عملیات اجرایی است که رقم بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

وی مجموع سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها را بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ همت عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی به‌ویژه بانک گردشگری در احداث نیروگاه‌های شهرستان شهرضا و توابع نقش کلیدی داشته و امروز با افتتاح ۸۰ مگاوات، گامی تازه در مسیر تأمین پایدار انرژی استان برداشته شده است؛ صرفاً در شهرضا حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی فعال شده است.

استاندار اصفهان با تأکید بر جایگاه نخست استان در حوزه انرژی خورشیدی از همه سرمایه‌گذاران دعوت کرد وارد این عرصه شوند و گفت: مدیریت استان در همه زمینه‌ها از صدور مجوز و واگذاری زمین تا تسهیل فرآیندهای اجرایی، پشتیبان کامل سرمایه‌گذاران خواهد بود. هدف این اقدامات توسعه اشتغال و رونق اقتصادی برای مردم استان عنوان شده است.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو ابراز کرد: این حرکت توسعه‌ای نه‌تنها ظرفیت تولید برق استان را افزایش می‌دهد بلکه در آینده‌ای نزدیک تفاهمنامه‌های منعقدشده در اتاق بازرگانی به پروژه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد و اصفهان دیگر با هیچ محدودیتی در تأمین برق روبه‌رو نخواهد بود.

جمالی‌نژاد با ابراز خوش‌بینی نسبت به روند رو به رشد انرژی خورشیدی در استان اصفهان تأکید کرد: با تداوم این مسیر اصفهان می‌تواند الگویی ملی در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر باشد و نقش مهمی در تحقق اهداف کشور در این حوزه ایفا کند.