عقد قرارداد با ۱۲۰ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران برای خرید برگ سبز

حبیب‌الله جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل خرید برگ سبز چای، اظهار کرد: کیفیت برگ سبز چای امسال نسبت به ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است و این موضوع نویدبخش تولید محصولی باکیفیت برای چایکاران و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

وی افزود: از مجموع ۱۷۰ کارخانه چایسازی در شمال کشور، ۱۲۰ کارخانه در استان‌های گیلان و مازندران برای خرید برگ سبز چای عقد قرارداد بسته‌اند.

جهانساز با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال خرید برگ سبز چای از مرز ۱۳۵ هزار تن عبور کند، تصریح کرد: این رقم نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد که بیانگر رونق تولید و افزایش سطح زیر کشت و همچنین عملکرد بهتر باغات چای است.

رئیس سازمان چای کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت مطلوب برگ سبز و افزایش حجم خرید، انتظار می‌رود امسال سال خوبی برای چایکاران و صنعت چای کشور باشد.