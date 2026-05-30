به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه (هفتم خرداد) اعلام کرد که اگر اختلال تردد از تنگه هرمز ظرف چند هفته برطرف نشود، بازار سوخت جت در اتحادیه اروپا با کمبود بیشتری روبه‌رو می‌شود.

بخش انرژی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه، پس از آخرین نشست‌های گروه‌های هماهنگی نفت و گاز، گزارش تازه خود را منتشر کرد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد: گروه هماهنگی نفت یادآور شد که اختلال تردد از تنگه هرمز بر نفت خام و همه فرآورده‌های نفتی اصلی تأثیر می‌گذارد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت‌تأثیر این وضع قرار گرفته‌اند.

به گفته این گروه، اتحادیه اروپا تاکنون با آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده، اما اختلالی در عرضه برای مصرف‌کنندگان مشاهده نشده است.

گروه هماهنگی نفت کمیسیون اروپا افزود: بااین‌حال، اگر اوضاع در هفته‌های آینده بهبود نیابد، پیش‌بینی می‌شود بازارها، به‌ویژه بازار سوخت جت، با کمبود بیشتر عرضه روبه‌رو شوند.

شورای فرودگاه‌های بین‌المللی اروپا نهم آوریل (۲۰ فروردین) در نامه‌ای به کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که کمبود سوخت به‌طور قابل‌ توجهی به اقتصاد قازه سبز ضربه می‌زند و آثار کلان اقتصادی افزایش قیمت نفت ناشی از درگیری‌های خاورمیانه را تشدید می‌کند.

این نهاد فرودگاهی از کمیسیون اروپا خواسته بود وارد عمل شود و ذخیره‌سازی کنونی و پیش‌بینی‌شده سوخت جت را در مقایسه با مقدار مورد نیاز ترسیم، منابع وارداتی جایگزین را شناسایی، تهدیدهای مربوط به جریان سوخت درون اتحادیه اروپا را ارزیابی و حجم ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی را بررسی کند.

این نهاد همچنین خواستار مداخله فوری در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله لغو موقت محدودیت‌های واردات سوخت جت شده بود، به‌ویژه آن دسته از سیاست‌هایی که در قانون تازه متان اتحادیه اروپا هستند و اجرای آن‌ها از ژانویه ۲۰۲۷ الزامی می‌شود.

شورای فرودگاه‌های بین‌المللی اروپا همچنین پیشنهاد خرید جمعی سوخت جت ازسوی اتحادیه اروپا و تعهد هدفمند پالایشگاه‌ها برای حفظ تولید و شامل‌کردن فرودگاه‌ها، خطوط هوایی و خطوط زمینی در کمک‌های دولتی در واکنش به این بحران را مطرح کرده بود.

در همین حال، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، اواسط آوریل هشدار داد که اروپا شاید ۶ هفته یا بیشتر ذخیره سوخت جت داشته باشد و در صورت تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز و عرضه نفت به‌دلیل درگیری‌های خاورمیانه، باید به‌زودی منتظر لغو احتمالی پروازها باشیم.

به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، پیامدهای برطرف‌نشدن اختلال تردد از تنگه هرمز برای تأمین انرژی جهان طی چند هفته می‌تواند تشدید شود.

داده‌های مؤسسه کپلر در ماه آوریل هم نشان داد که واردات سوخت جت اروپا از خاورمیانه به ‌دلیل اختلال در تأمین نفت این منطقه در پی جنگ علیه ایران، کاهش یافته است و این موضوع نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه پیش از فرارسیدن اوج فصل سفرهای تابستانی را افزایش می‌دهد.