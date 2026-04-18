به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران در مراسم کاشت نهال در بوستان قیطریه که با حضور عباسعلی نوبخت مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، مادر شهید مجید عباسی، معاونان و مدیران شهری و شهروندان برگزار شد گفت: با توجه به اهمیت حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و تاکید رهبر شهید و شهردار تهران به ادامه طرح درختکاری، در سه مقطع زمانی و مناسبتی در حدود ۴۰ هزار نهال مثمر و غیر مثمر در منطقه یک کاشته و یا در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی افزود: گام اول در روز درختکاری، گام دوم در روز طبیعت و گام سوم که ۲۹ فروردین و به مناسبت روز ولادت امام شهید آیت الله سید علی خامنه ای بود تعدادی نهال در فضای بوستان قیطریه کاشته و ۵۰۰ نهال و گلدان گل هم بین شهروندان توزیع شد.

حق بین با اشاره به دیگر اقدامات اجرایی در حفظ و توسعه درختان خاطر نشان کرد: در یک سال و نیم گذشته چند رویداد مهم در منطقه داشتیم که می توان به حفظ درختان خیابان ولیعصر(عج) و کاشت ۱۰۰ اصله درخت با بن بالا در این محور و کاشت ۱۳ درخت دیگر در میدان تجریش و... اشاره کنیم که هر دو از محورها و میادین قدیمی شهر تهران هستند.

نوبخت نیز با اشاره به پویش کاشت یک میلیارد درخت گفت: در این راستا شهرداری تهران از آذر ماه به مناسبت های مختلف اقدام به کاشت نهال نمود که بخش قابل توجهی از برنامه محقق شده است.

وی توضیح داد که به مناسبت روز طبیعت نیز حدود ۳۱ هزار نهال در تهران کاشته و بین شهروندان توزیع شد و همچنان شبها توزیع نهال در میادین و تجمعات شبانه شهروندان در حال اجرا است و کلینیک های گل و گیاه نیز آماده خدمات مشاوره ای و اجرایی برای بخشیدن حال خوب به گل و گیاه های شخصی شهروندان هستند.