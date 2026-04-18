استقبال از ۲ جانباز ناوشکن دنا در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، دو نفر از نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در زمان جنایت آمریکا در ناوشکن دنا حضور داشتند با حضور مردم مورد استقبال قرار گرفتند.

سروان عرشه «محمدرضا مولوی» و ناوبان دوم عرشه «پوریا درویشی» در حمله تروریستی آمریکا به ناو دنا مجروح شدند.

ناوشکن دنا که در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در مسیر بازگشت از رزمایش بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» هندوستان مورد حمله ناجوانمردانه زیردریایی نیروی دریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفته بود.

این ناوشکن در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی سریلانکا، توسط زیردریایی آمریکایی یواس‌اس شارلوت (اس‌اس‌ان-۷۶۶) با یک اژدر مارک ۴۸ مورد اصابت قرار گرفت.۱۰۴ نفر از خدمه ناو دنا در این حمله شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند.

در این حمله ناجوانمردانه ۱۰۴ نفر به شهادت رسیدند و ۳۲ نفر مجروح شدند؛ ۲۰ نفر از شهدا هم جاویدالاثر هستند.