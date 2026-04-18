منان رئیسی:مردم کمبود کالا و التهاب بازار را در جنگ رمضان تجربه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان‌رئیسی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد دولت در روزهای جنگ رمضان اظهار کرد: در این دوره شاهد تلاش جهادی دولت بودیم و مجموعه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی مناسب، شرایطی فراهم کردند که مردم کمبود جدی در کالاهای اساسی و خدمات حیاتی احساس نکنند.

وی افزود: تجربه روزهای نخست جنگ در برخی کشورهای منطقه نشان داد که در شرایط اضطراری، احتمال هجوم مردم به فروشگاه‌ها و ایجاد کمبود بسیار بالا است، اما در کشور ما این وضعیت رخ نداد و بازار در آرامش نسبی باقی ماند که این امر در نتیجه مدیریت دولت در حوزه تأمین کالا و همچنین همراهی، فهم اجتماعی و اعتماد مردم به دستگاه‌های مسئول بود.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه امروز مسئله اصلی در حوزه اقتصاد، وضعیت کارگران و امنیت شغلی آنان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر با فشارهای مختلفی مواجه شدند و نگرانی ما این است که در صورت عدم حمایت، بخشی از آن‌ها به سمت تعدیل نیرو حرکت کنند و به همین دلیل، مجلس و دولت در حال تدوین و پیگیری سیاست‌هایی هستند که از بنگاه‌ها حمایت کرده و مانع کاهش اشتغال شود.

رئیسی تصریح کرد: حفظ نیروهای کار، علاوه بر بُعد اقتصادی، اهمیت اجتماعی گسترده‌ای دارد و اگر واحدهای تولیدی بتوانند این دوره را بدون کاهش نیروی انسانی پشت سر بگذارند، زمینه برای رونق و جهش تولید در ماه‌های آینده فراهم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جاری گفت: جنگ رمضان به باور ما آخرین تلاش‌های ناکام دشمن بود و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با پشت سر گذاشتن این دوره و ایجاد ثبات بیشتر در فضای عمومی کشور، مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی باز شود.

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: بخش خصوصی در سال‌های اخیر علی‌رغم فشارها، پای کار تولید ایستاده است و اکنون زمان آن است که با برنامه‌ریزی جامع، حمایت‌های عملیاتی و رفع موانع، امکان بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در سطح ملی فراهم شود.