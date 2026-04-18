۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

اهدای مدال نقره ارتش‌های جهان به خانواده شهدای جنگ رمضان در تبریز

تبریز- در اقدامی شایسته مدال نقره ارتش‌های جهان به مادر و همسر شهدای جنگ رمضان در تبریز اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جان محمدزاده نایب قهرمان مسابقات ارتش های جهان روز شنبه با حضور در منزل شهیدان حبیب، ماهان و ماهور علیزاده که در جنگ رمضان به مقام شهادت نائل آمدند، ضمن دلجویی و عرض تسلیت، مدال نقره ارتش های جهان را در روز ارتش بر گردن مادر و همسر این شهیدان والامقام آویخت.

گفتنی است، در این مراسم عبدالله چمن گلی مدیرکل امور استان های وزارت ورزش و جوانان، حبیب مقصودی مدیرکل، لاهیجانی معاون پشتیبانی و منابع اداره کل ورزش و جوانان استان و جمعی از اعضای هیات کشتی استان نیز حضور داشتند.

