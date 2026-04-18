درمان ۳۴ هزار مجروح در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، در حاشیه دیدار با رئیس و مدیران سازمان اورژانس کشور با اشاره به گستردگی حملات واردشده به زیرساخت‌های درمانی کشور، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم، حمله‌ای وسیع به بخش‌های نظامی و غیرنظامی کشور رخ داد، اما آمادگی نیروهای حوزه سلامت، تمرین‌های انجام‌ شده و پروتکل‌هایی که از قبل تدوین و بارها مرور شده بود؛ موجب شد که خدمات‌رسانی با کمترین اختلال انجام شود.

وی با بیان اینکه سازمان اورژانس در خط مقدم مواجهه با مصدومان قرار داشته است، افزود: همکاران ما در اورژانس از لحظه نخست، انتقال، اقدامات اولیه و رساندن مجروحان به بیمارستان‌ها را با تمام توان انجام دادند و تاکنون حدود ۳۴ هزار مجروح در حوزه سلامت مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

وزیر بهداشت تأکید کرد: نباید فریب آتش‌بس را خورد و آن را پایان جنگ دانست. همکاران من در اورژانس، بهداشت و درمان همچنان در آمادگی کامل هستند و با افتخار به مردم خدمت می‌کنند.

ظفرقندی درباره میزان خسارت‌ها گفت: تا امروز بیش از ۱۰ مرکز بهداشتی و درمانی، ۵۱ بیمارستان و مرکز درمانگاهی، انستیتو پاستور، پایگاه‌های اورژانس و تعدادی از آمبولانس‌ها آسیب دیده‌اند. همچنین ۱۶ مرکز تولید یا پخش دارو و تعدادی از انبارهای دارویی هدف حمله قرار گرفته است.

وزیر بهداشت درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: یکی از اولویت‌های دولت این است که حوزه سلامت دچار کمبود نشود. با وجود آسیب‌ها، از مسیرهای مختلف برای تأمین مواد اولیه دارویی اقدام می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد کمبود در زنجیره دارو و تجهیزات ایجاد شود.

ظفرقندی همچنین به پرداخت مطالبات کادر سلامت اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ کارانه سه تا چهار ماه پرسنل پرداخت شد که اقدامی بی‌سابقه بود. همچنین حدود ۶۰ درصد بدهی‌های دارویی، ۵۰ تا ۶۰ درصد بدهی‌های تجهیزات پزشکی و حدود ۵۰ درصد مطالبات پیمانکاران بیمارستان‌ها تسویه شده است.

وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بودجه ۱۴۰۵، باقی‌مانده بدهی‌ها نیز پرداخت شود.

ظفرقندی در این دیدار، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای اورژانس در ایام «جنگ تحمیلی سوم»، بر اهمیت جمع‌بندی تجربه‌ها و مرور عملکردها برای برنامه‌ریزی آینده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کشور در یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین نبردهای تاریخ معاصر خود قرار گرفت، اظهار کرد: در شرایطی که حملات متعدد و خسارت‌آفرین، مردم و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده بود، مجموعه سلامت کشور توانست با حضور میدانی و فداکارانه، نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: حفظ آمادگی و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده است.

ظفرقندی با اشاره به آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده به مراکز درمانی، بهداشتی و پرسنل حوزه سلامت گفت: ثبت دقیق این خسارت‌ها، مستندسازی آن‌ها و ارائه به مراجع تصمیم‌گیر اهمیت بالایی دارد و باید به‌عنوان بخشی از تجربه ملی به ثبت برسد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای علمی و آموزش‌های مرتبط با مدل‌های جدید آسیب‌ها و بحران‌ها بیان کرد: نوع آسیب‌ها و الگوهای تروما در بحران‌های اخیر متفاوت از تجربیات گذشته است و لازم است این موارد تحلیل، دسته‌بندی و به آموزش‌های تخصصی و عملیاتی تبدیل شود تا کیفیت خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی افزایش یابد.

وزیر بهداشت همچنین به ضرورت توسعه رویکردهای جدید مدیریتی و پشتیبانی در اورژانس کشور اشاره کرد و افزود: حرکت‌هایی که در حوزه رسیدگی به وضعیت معیشتی و ساختاری کارکنان اورژانس آغاز شده باید ادامه پیدا کند. مدل‌های مشارکتی، خیرین و طرح‌های استانی در ارتقای ناوگان و زیرساخت‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی بر اهمیت آموزش عمومی سلامت نیز تأکید کرد و گفت: افزایش سواد سلامت مردم، آموزش‌های پایه‌ای مانند اقدامات اولیه در تصادفات و احیای قلبی ریوی، با استفاده از پلتفرم‌های در دسترس، یک ضرورت جدی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه است.

وزیر بهداشت در پایان ضمن آرزوی سالی سرشار از آرامش و سلامتی برای مردم و کارکنان اورژانس، خاطرنشان کرد: قدردان زحمات همه نیروهای حوزه سلامت هستیم و امیدواریم با همدلی، انسجام و تلاش مستمر بتوانیم همچنان در مسیر خدمت به مردم و حفظ سلامت جامعه گام برداریم.