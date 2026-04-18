به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انستیتو پاستور ایران در رابطه با خبر کذب پخش شده در فضای مجازی با موضوع کمک رسانی یک کارآفرین به این مرکز، اطلاعیهای صادر کرد.
متن اطلاعیه انستیتو پاستور
به اطلاع عموم ملت شریف ایران میرساند خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر «تعهد یک کارآفرین محترم به پرداخت تمام هزینههای بازسازی» تا این لحظه مورد تأیید این مرکز نیست و هیچ قرارداد و تعهد نامه رسمی منعقد نشده و یا اعلام آمادگی برای تأمین کل هزینههای بازسازی اعلام نشده است.
انستیتو پاستور ایران ضمن قدردانی صمیمانه از همراهی و دغدغهمندی مردم عزیز کشورمان، اعلام میدارد که آسیبهای وارده به زیرساختها و تجهیزات این مرکز علمی بسیار گسترده بوده و فرآیند برآورد دقیق خسارات و برنامهریزی بازسازی در حال انجام است.
این مرکز همواره آماده همکاری با اشخاص حقیقی، حقوقی و نیکوکاران گرامی در مسیر احیاء و توسعه خدمات درمانی و پژوهشی خود است. هرگونه مشارکت احتمالی پس از طی فرآیندهای قانونی و اداری، بهصورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
از هموطنان عزیز تقاضا میشود اخبار این مرکز را صرفاً از کانالهای رسمی وزارت بهداشت پیگیری فرمایند.
