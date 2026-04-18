انفجار در انبار لوازم ساختمانی سمنان با یک مصدوم سوختگی

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار و آتش‌سوزی عصر شنبه یک انبار لوازم ساختمانی واقع در بلوار کارگر سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله دو اکیپ عملیاتی از ایستگاه‌های شماره یک و پنج سازمان به همراه چهار دستگاه خودروی اطفاء حریق به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از حضور ۱۰ آتش نشان در این عملیات خبر داد و اظهار داشت: آتش‌سوزی به دلیل انفجار در انبار و وجود حجم زیادی لوازم ساختمانی آتش سوزی رخ داده بود.

صباغی ادامه داد: عملیات اطفاء حریق با بکارگیری تکنیک‌های لوله‌کشی و استفاده از فن فشار مثبت برای تخلیه دود و کنترل حرارت انجام گرفت.

وی از مصدومیت و سوختگی یک نفر طی این حادثه خبر داد و اظهار داشت: تحقیقات برای علت دقیق این انفجار و آتش‌سوزی ادامه دار است.