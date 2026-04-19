۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

هیچ مصدومی در حادثه کارخانه شهرک صنعتی گنبدگزارش نشده است

گنبد- فرماندار گنبد در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی گنبدکاووس، از همکاری و حضور فوری تمام دستگاه‌های امدادی و بحران استان خبر داد و گفت: این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

سلیمان هاشمی در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی گنبدکاووس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ایمنی در محل حادثه، از همکاری سریع و هماهنگ دستگاه‌های امدادی و بحران استان خبر داد.

وی افزود: حادثه از ساعت ۲ بعدازظهر آغاز شد و بلافاصله تماس‌هایی با سازمان آتش‌نشانی گنبد برقرار شد. طبق دستور صادر شده، آتش‌نشانان و نیروهای امدادی سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین برای مدیریت بهتر بحران، هماهنگی‌هایی با مرکز استان و تمام فرمانداران شهرستان‌های شرق استان و گرگان انجام شد و دستگاه‌های امدادی از تمامی این مناطق به محل حادثه اعزام شدند.

هاشمی افزود: هم‌اکنون در محل حادثه حمیدی، معاون سیاسی امنیتی استاندار و مدیرکل بحران استان در کنار تمامی دستگاه‌های امدادی حضور دارند. خوشبختانه تا این لحظه هیچ مصدومی در این حادثه گزارش نشده است و عملیات اطفاء حریق همچنان ادامه دارد.

فرماندار گنبدکاووس همچنین تأکید کرد: برآورد خسارت‌ها به دلیل شرایط جاری و ادامه عملیات امدادی، امکان‌پذیر نیست و این موضوع پس از پایان عملیات دقیق‌تر ارزیابی خواهد شد.

وی از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای آتش‌نشانی، امداد و نجات، و تمامی دستگاه‌های بحران که در این عملیات حضور دارند قدردانی کرد و از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.

کد مطلب 6805301

