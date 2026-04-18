وجه تمایز ارتش نیروی انسانی وفادار به سرزمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی به مناسبت ۲۹ فروردین روز نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی، در دیدار تیپ ۲۱۶ زنجان و با ابراز خرسندی و توقیق از حضور افسران ارتش؛ افزود: به دلایل امنیتی رژه نیروهای مسلح برگزار نشد که هر سال این رخداد مهم به وقوع می پیوست.

وی با بیان اینکه به جرات باید گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران در مدت جنگ هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و در جنگ سوم فراتر از انتظارات، با تمامی تهدیدات خوب ظاهر شد اضافه کرد: باید به دلاوران این عرصه خداقوت گفت، در این میان تحلیل گران نظام سلطه معتقد بودند که با قطع شدن نخ تسبیح، امام شهید نیروهای مسلح ایران انگیزه ای دفاع ملی را نداشته باشند و به نوعی دچار ریزش شوند.

استاندار زنجان با بیان اینکه دشمنان فکرمی کردند با اقدامات خود، کشور دچار فروپاشی می شود؛ گفت: ارتش و نیروی های مسلح، با انگیزه تر از هشت سال دفاع مقدس وحتی با توجه به محدودیت ها و مشکلات تمامی محاسبات آنها را بهم زدند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در جنگ ۴۰ روزه دفاع ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند؛ اظهار داشت: این اقدام آنان دنیا را به تحسین وا داشت و در این میان با توجه به وظایف متعدد و محوله تیپ ۲۱۶ زنجان خوب درخشید.

صادقی با بیان اینکه دراین ایام گزارش های اقدامات تیپ ۲۱۶ زنجان نشان داد که همچنان محکم، استوار و با اقتدار ایستاده اند؛ ادامه داد: این موضوع بطور قطع برای جمهوری اسلامی سرمایه بسیار بزرگی است، امروز دفاع ملی ایرانیان وارد یک نقطه عطف تاریخی شده است.

وی با بیان اینکه، بایستی به این مهم توجه داشت که بودجه سالانه پنتاگون بیش از هزار میلیارد دلار است؛ اضافه کرد: این در حالی است چنین ارتشی که در تمامی سطوح با نیروهای مسلح ایران درگیری داشتند به زانو در آورد.

صادقی با بیان اینکه کشوری که فقط بودجه سالانه سی آی ا (سازمان اطلاعات آمریکا)۱۵ میلیارد دلار و اف بی آی نیز ۱۱ میلیارد دلار است؛ افزود: مجموعه اعتبارات نظامی ایالات متحده هزاران بار بیشتر از ارتش کشورمان است ولی وجه تمایز ایران نیروی انسانی وفادار به سرزمین است.

استاندار زنجان با بیان اینکه رژیم صهیونی در انجام عملیات های نظامی- پنهانی یکی از برترین کشورها در اروپا و آمریکا است؛ گفت: نتیجه جنگ ۴۰ روزه، پیروزی مقتدر نیروهای مسلح خواهد بود و حتی ترکیبات امنیتی آینده منطقه را نیز کشورمان تعیین خواهد کرد.

صادقی با بیان اینکه ایران در گذار این جنگ، یک قدرت جدید در معادلات بین المللی است؛ افزود:کشورمان پس از برقراری آتش بس و پس از آن در نشست و گفت و گو های اخیر پذیرفتن شروط بود، که در نهایت به برگزاری نشست در اسلام آباد منجر شد.

وی با بیان اینکه اصلی ترین مطالبه آمریکا بازگشایی تنگه هرمز است؛ اظهار داشت: ایران در شروط خود رفع تمامی تحریم های بین المللی را مطالبه کرده و از طرفی این دو دشمن(رژیم صهیونی- آمریکای جنایتکار) به هیچ اصول و کنواسیون های بین الملیی پایبند نیستند.

استاندار زنجان با بیان اینکه ایران از دربچه قدرت در تحقق صلح است؛ گفت: همه تحلیل گران جهان در این خصوص اتفاق نظر دارند که ایران پیروز جنگ ۴۰ روزه بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت وحدت و همبستگی ملی در عرصه های مختلف میدان، خیایان و دیپلماسی نمود داشته است؛ گفت: این کارها موجب شده ایران از موضع قدرت شرایط و نظرات خود را در مذاکره اعلام کند.

صادقی افزود: بر این اساس تداوم این مساله و حضور پر قدرت نیروهای مسلح موجب شد رژیم صهیونی مجبور به آتش بس با لبنان شود.

وی با بیان اینکه حضور تیپ ۲۱۶ زنجان بسیار تاثیر گذار است گفت: مردم و شورای تامین زنجان قدر دان زحمات شما هستند، قدرت تیپ ۲۱۶ زنجان بر آیند نوعی هماهنگی، مدیریت، سیستم پذیری و آموزش ها ی حرفه ای است. که نباید آن را نادیده گرفت.