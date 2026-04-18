به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای، از برنامه قطعی و احتمال افت فشار گاز در بخش‌هایی از کلانشهر کرمانشاه به منظور انجام پاره‌ای از عملیات فنی و مهندسی خبر داد.

در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف و شهروندان کلانشهر کرمانشاه آمده است که به علت نیاز به انجام تعمیرات ضروری بر روی خطوط و شبکه گازرسانی، جریان گاز طبیعی در محدوده‌های مشخصی از شهر با اختلال، قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

بر اساس زمان‌بندی دقیق اعلام شده در این اطلاعیه، ساکنان محدوده شهرک معلم (فاز یک و فاز دو) و همچنین شهرک آناهیتا در روز یکشنبه مورخه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، به مدت ۶ ساعت یعنی از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ بعدازظهر قطعی گاز یا افت فشار را در منازل و واحدهای تجاری خود تجربه خواهند کرد.

شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان این اطلاعیه، ضمن قدردانی و تشکر از صبوری، بردباری و همراهی همیشگی مشترکین محترم این مناطق در زمان انجام عملیات عمرانی و توسعه‌ای، هشدارهای ایمنی لازم را نیز صادر کرده است. در این راستا از تمامی شهروندان ساکن در مناطق یادشده مؤکداً درخواست شده است که در طول ساعات قطعی یا افت فشار، از هرگونه دست‌کاری رگولاتورها، کنتورها و تجهیزات گازرسانی منازل اکیداً خودداری نمایند تا پس از اتمام موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات، وصل مجدد جریان گاز توسط مأموران و کارشناسان شرکت گاز با رعایت کامل استانداردهای ایمنی انجام پذیرد.