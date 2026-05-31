به گزارش خبرنگار مهر، نشست یکروزه تدوین برنامهها و طراحی کلانپروژههای فرهنگی سال ۱۴۰۵ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با حضور مدیرکل، معاونان، رؤسای ادارات و کارشناسان فرهنگی و قرآنی این مجموعه برگزار شد.
در این نشست، راهبردهای عملیاتی حوزه فرهنگ و تبلیغ مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بازنگری در شیوههای تبلیغی، ارتقای بهرهوری برنامهها و اولویتبندی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی تأکید شد.
حجتالاسلام علیاکبر پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، همافزایی ظرفیتهای موجود و ترسیم نقشه راهی منسجم برای طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی سال آینده است.
وی افزود: تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای استانی و مشارکت مجموعههای فرهنگی، کلانپروژههایی اثرگذار و متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه برای سال ۱۴۰۵ تدوین و اجرایی کنیم.
شرکتکنندگان در قالب کارگروههای تخصصی به بررسی چالشها، ظرفیتها و اولویتهای حوزههای فرهنگی و قرآنی پرداختند و پیشنویس اولیه کلانپروژههای سال آینده را تدوین کردند.
بر اساس این گزارش، خروجی این نشست پس از جمعبندی نهایی به عنوان سند راهبردی فعالیتهای فرهنگی و قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در سال ۱۴۰۵ ابلاغ خواهد شد.
در پایان این نشست نیز طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، از خدمات واعظی مسئول پیشین رسانه این اداره کل تقدیر و حسن عابدینی به عنوان مشاور رسانهای مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین منصوب شد.
