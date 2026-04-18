۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۹

«رویش‌های جوان» در شب‌های اقتدار را قدر بدانیم؛ شبهه‌افکنی ممنوع

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به رویش‌های کم‌نظیر جوانان در اجتماعات اخیر، گفت: نباید با شبهه‌افکنی یا بیان بی‌جای جزئیات، دل مردم را خالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در نشست مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با جمعی از مدیران دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی و نهادهای متولی امور طلاب و روحانیون استان سمنان با اشاره به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش و جایگاه خطیر ولایت فقیه در معادلات کنونی است و همگان باید بدانند ایشان با وجود شرایط خاص امنیتی، به تمام امور کشور اشراف و تسلط دارند و موضوعات مربوطه را هدایت می‌کنند.

وی با انتقاد از برخی شبهه‌افکنی ها در خصوص عدم اطلاع مقام معظم رهبری از امور مهم کشور از جمله مذاکرات اخیر تصریح کرد: همه مسئولان، کارگزاران، مدیران، دست‌اندرکاران، چهره‌ها و دیگر اقشار جامعه باید به ارکان نظام، اعتماد و اطمینان داشته باشند و از ناامید کردن مردم عزیزمان پرهیز کنند.

امام جمعه سمنان در ادامه با بیان اینکه حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، مهمترین ضرورت و اولویت‌ در شرایط فعلی کشور است، گفت: خالی کردن دل مردم تحت عناوین مختلفی از جمله مطالبه‌گری پسندیده نیست و همگان باید در موضع‌گیری ها و اظهارنظرهای خود مراقب سوءاستفاده دشمنان باشند و به این نکته توجه کنند که گاهی بیان علنی جزئیات تدابیر و تصمیم‌گیری‌ها نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه مضر و زیان‌آور است.

مطیعی در ادامه با بیان اینکه اقشار و گروه های مختلفی در اجتماعات شب‌های اقتدار حضور می‌یابند، گفت: به موازات رویش‌های ایجاد شده در این اجتماعات، در برخی نقاط دیگر شاهد برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم که مدیریت آن نیازمند فعالیت بیش از پیش مسئولان و دست‌اندرکاران امور فرهنگی و گروه‌های مردمی است.

وی با بیان اینکه عمده افرادی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دست به اقداماتی از جمله وطن فروشی زدند، مرتکب بزهکاری‌ و جرائم خاصی نیز شده‌اند اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی قاطعانه با چنین افرادی که امنیت ملی و منافع عمومی را خدشه‌دار می‌کنند برخورد خواهند کرد.

