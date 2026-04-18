به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در نشست مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با جمعی از مدیران دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی و نهادهای متولی امور طلاب و روحانیون استان سمنان با اشاره به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش و جایگاه خطیر ولایت فقیه در معادلات کنونی است و همگان باید بدانند ایشان با وجود شرایط خاص امنیتی، به تمام امور کشور اشراف و تسلط دارند و موضوعات مربوطه را هدایت می‌کنند.

وی با انتقاد از برخی شبهه‌افکنی ها در خصوص عدم اطلاع مقام معظم رهبری از امور مهم کشور از جمله مذاکرات اخیر تصریح کرد: همه مسئولان، کارگزاران، مدیران، دست‌اندرکاران، چهره‌ها و دیگر اقشار جامعه باید به ارکان نظام، اعتماد و اطمینان داشته باشند و از ناامید کردن مردم عزیزمان پرهیز کنند.

امام جمعه سمنان در ادامه با بیان اینکه حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، مهمترین ضرورت و اولویت‌ در شرایط فعلی کشور است، گفت: خالی کردن دل مردم تحت عناوین مختلفی از جمله مطالبه‌گری پسندیده نیست و همگان باید در موضع‌گیری ها و اظهارنظرهای خود مراقب سوءاستفاده دشمنان باشند و به این نکته توجه کنند که گاهی بیان علنی جزئیات تدابیر و تصمیم‌گیری‌ها نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه مضر و زیان‌آور است.

مطیعی در ادامه با بیان اینکه اقشار و گروه های مختلفی در اجتماعات شب‌های اقتدار حضور می‌یابند، گفت: به موازات رویش‌های ایجاد شده در این اجتماعات، در برخی نقاط دیگر شاهد برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم که مدیریت آن نیازمند فعالیت بیش از پیش مسئولان و دست‌اندرکاران امور فرهنگی و گروه‌های مردمی است.

وی با بیان اینکه عمده افرادی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دست به اقداماتی از جمله وطن فروشی زدند، مرتکب بزهکاری‌ و جرائم خاصی نیز شده‌اند اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی قاطعانه با چنین افرادی که امنیت ملی و منافع عمومی را خدشه‌دار می‌کنند برخورد خواهند کرد.