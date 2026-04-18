به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در آستانه میلاد حضرت معصومه (علیها سلام) و روز دختر، با حضور در منزل شهیدان میرزاده و ظریفی‌پور، شهدای پرافتخار جنگ تحمیلی سوم، با دختران معصوم این شهدا (حلما میرزاده و زینب، ریحانه و کوثر ظریفی‌پور) دیدار و گفتگو کرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: شهدای عزیز برای حفظ میهن و نظام اسلامی از جان و خانواده خود گذشتند. خدمت به خانواده شهدا و ادامه دادن راه پرافتخار آن‌ها وظیفه همه ما است.

وی گفت: ما خود را مدیون شهدا می‌دانیم و با تمام وجود خدمتگذار خانواده شهدا به‌ویژه فرزندان آن‌ها هستیم.

سرمست گفت: در جامعه ما، حلما و حلماها تنها نیستند، یک ملت پشتیبان بازماندگان عزیز شهدا هستند. آن‌ها تا همیشه بر گردن ما حق دارند.

حلما هیجده‌ماهه تنها بازمانده خانواده پنج‌نفره شهید پرافتخار حمید میرزاده است که اکنون به عنوان چهره جهانی جنگ تحمیلی سوم شناخته می‌شود.

گفتنی است زینب هفده‌ساله، کوثر سیزده ساله و ریحانه هشت‌ساله, دختران معصوم شهید پرافتخار بابک ظریفی‌پور هستند که چشم و چراغ خانواده و مردم شریف ایران هستند.