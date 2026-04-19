واژگونی خاور در بویین میاندشت ۳ فوتی داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو حادثه ویژه ترافیکی در ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه بامداد امروز ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۰:۱۹ در خیابان صاحب‌روضات اصفهان رخ داد.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه روآ با یک دستگاه پیکاپ رخ داد که در پی آن ۶ نفر شامل پنج مرد و یک زن مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه دو کد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه دوم گفت: این حادثه ساعت ۰۷:۱۷ صبح امروز در محور بویین میاندشت، سربالایی سه‌راه آغچه رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه خاور اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: در این حادثه سه مرد حدود ۴۵ تا ۶۰ ساله جان خود را از دست دادند و یک مرد حدود ۵۰ ساله نیز مصدوم شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: برای امدادرسانی به این حادثه نیز دو کد اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدوم حادثه برای ادامه درمان به بیمارستان رجایی منتقل شد.