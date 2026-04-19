  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۶

واژگونی خاور در بویین میاندشت ۳ فوتی داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که در مجموع ۶ نفر مصدوم و ۳ نفر در حادثه واژگونی خاور در بویین میاندشت جان خود را از دست دادند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو حادثه ویژه ترافیکی در ۲۴ ساعت اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه بامداد امروز ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۰:۱۹ در خیابان صاحب‌روضات اصفهان رخ داد.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه روآ با یک دستگاه پیکاپ رخ داد که در پی آن ۶ نفر شامل پنج مرد و یک زن مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه دو کد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه دوم گفت: این حادثه ساعت ۰۷:۱۷ صبح امروز در محور بویین میاندشت، سربالایی سه‌راه آغچه رخ داد که بر اثر واژگونی یک دستگاه خاور اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: در این حادثه سه مرد حدود ۴۵ تا ۶۰ ساله جان خود را از دست دادند و یک مرد حدود ۵۰ ساله نیز مصدوم شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: برای امدادرسانی به این حادثه نیز دو کد اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و مصدوم حادثه برای ادامه درمان به بیمارستان رجایی منتقل شد.

کد مطلب 6804717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها