به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیستفناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی در موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ که فرمودند: دشمنان با دانش ما مشکل دارند»، اظهار کرد: اولین پایه دانشی که نظر رهبری را جلب کرد، موضوع سلولهای بنیادی بود که مرحوم کاظمی آشتیانی آن را نشان داد. اصل دعوا سر علم است و دشمن با دانش ما مخالف است.
وی افزود: من واقعاً کلمهای جز «بعثت مردم» نمییابم؛ مفهومی که شاید در تاریخ کمتر به کار رفته باشد. بعثت یعنی در شرایط خفقان و تاریکی، بدون دعوت هیچکس، مردم خودجوش وارد میدان شوند. دومین ویژگیای که از منظر پزشکی میبینم این است که افرادی که اینجا میآیند، آرامش بیشتری دارند. هنرمندان از این صحنه الهام میگیرند، تاریخسازان نیز الهام میگیرند. وقتی یک صحنه از چند جنبه (روانشناسی، روانپزشکی، هنر، نویسندگی) برای افراد مفید باشد، نشاندهنده عظمت آن است. شاید برای درک ابعاد کامل این حضور، نیاز به گذشت یک دهه باشد تا فیلمها و تصاویر آن ساخته شود.
قانعی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابیاش از موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان، تصریح کرد: وجود این موکب در میان مردم یعنی من با این مردمم و زندهام. این مسیر، هم دشمن را مایوس میکند و هم به مردم غرور میدهد وقتی بفهمند جدیدترین علوم در دانشگاههای ما در حال انجام است و مردم به تدریج طعم آن را میچشند. من خود شاهد هستم که در پیشرفتهترین علوم، دانشگاه ما کار میکند. جای چنین موکبهایی میان مردم خالی بود تا بفهمند دانشمند با مردم و برای مردم است.
دبیر ستاد زیستفناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی در پایان، بر ضرورت استقرار مستمر مواکب سلامت در میان مردم بهمنظور پیوند دانشمندان با جامعه تأکید کرد و حضور مردمی را ادامهدهنده راهی دانست که آرمانهای انقلاب را پاس میدارد.
نظر شما