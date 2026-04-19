تیم ملی فوتبال اسپانیا می تواند گزینه بازی تدارکاتی با ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی امروز یکشنبه ۳۰ فروردین در حاشیه بازدید از مرکز ملی فوتبال که در جنگ تحمیلی سوم از سمت رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مورد تهاجم قرار گرفت، اظهار داشت: استفاده از بمب های سنگرشکن نشان‌دهنده اوج عداوت و دشمنی بوده و این اقدام در واقع یک جنایت جنگی است که باید از سوی نهادهای بین‌المللی پیگیری شود.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد، آغاز سریع عملیات بازسازی است و در همین راستا امروز جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و شرکت توسعه برگزار شد. این نشست با دو محور اصلی تشکیل شد؛ نخست تعیین تکلیف موضوع افتتاح پروژه‌ها و دوم بررسی روند بازسازی اماکن آسیب‌دیده.

صوفی ادامه داد: قرار شد شرکت توسعه، اقدامات مهندسی، برآورد هزینه، خاک‌برداری و آواربرداری را در دستور کار قرار دهد تا بر اساس آن، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین بودجه انجام شود. این موضوع هم شامل استادیوم آزادی است و هم فدراسیون‌ها که بودجه آن‌ها تأمین شده، اما بیشترین نیاز مالی مربوط به سالن ۱۲ هزار نفره است که باید هرچه سریع‌تر نقشه آن آماده و عملیات آواربرداری و احداث مجدد آغاز شود.

وی درباره وضعیت استادیوم آزادی نیز گفت: برنامه‌ریزی به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش نخست مربوط به اقدامات ظاهری است که تا پایان اردیبهشت‌ماه شامل نصب صندلی‌ها خواهد بود و در این مرحله استادیوم آماده بهره‌برداری می‌شود. بخش دوم نیز مربوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که تا پایان مردادماه به طور کامل به اتمام خواهد رسید. همچنین هم‌اکنون وزارت ورزش آمادگی میزبانی مسابقات را از اردیبهشت دارد.

او با اشاره به شرایط جنگی موجود افزود: موضوع تعویض چمن نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است چمن هیبریدی اجرا شود که البته زمان‌بر خواهد بود، اما در وضعیت فعلی امکان برگزاری مسابقات وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به اقدامات فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: اعتقاد دارم در شرایطی که مردم نیازمند روحیه، نشاط و شادابی هستند، باید بیش از گذشته به ورزش توجه شود. تیم‌داری، باشگاه‌داری و حضور تیم‌ها در رقابت‌های بین‌المللی در واقع صدای کشور در جهان است و نشان می‌دهد که حتی در شرایط جنگ نیز آمادگی وجود دارد.

وی افزود: حتی تیم‌های صنعتی نیز نباید فعالیت خود را کاهش دهند و برعکس، باید تقویت شوند تا شور و نشاط اجتماعی در جامعه افزایش یابد. حضور تیم‌های ملی و باشگاهی در لیگ‌ها و فدراسیون‌های مختلف مورد حمایت مجلس است و حتی لازم است بودجه بیشتری در این حوزه اختصاص یابد.

او با اشاره به وضعیت قرارداد بازیکنان و تیم‌های صنعتی گفت: در جلسات با معاون وزیر صنعت، موضوع قراردادها و شرایط مالی تیم‌ها مطرح شد. تأکید ما این بود که در شرایط خاص کشور، باید با توافق و درک متقابل، قراردادها به شکل منطقی و با ارقام پایین‌تر ادامه پیدا کند. اما اینکه به صورت ناگهانی قراردادها لغو شود یا لیگ تعطیل شود، مورد تأیید نیست.

صوفی تصریح کرد: نظر شخصی من این است که لیگ باید ادامه پیدا کند و تیم‌ها باید با شرایط جدید و واقع‌بینانه به فعالیت خود ادامه دهند. حتی درباره تیم‌هایی مانند سپاهان و فولاد خوزستان نیز قرار است جلسات حمایتی و بررسی مجدد برگزار شود تا مشکلات آن‌ها برطرف شود. همچنین در فدراسیون ورزش نیز جلسه‌ای برای بررسی وضعیت قرارداد تیم‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته تا تصمیمات احساسی اتخاذ نشود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در تصمیم‌گیری‌ها افزود: در شرایط کنونی باید از تصمیمات احساسی پرهیز کرد، چراکه این تصمیمات می‌تواند به تیم‌ها و فضای اجتماعی آسیب بزند. فوتبال فقط یک تیم نیست، بلکه بخش مهمی از نشاط اجتماعی در شهرهایی مانند اصفهان، آبادان، انزلی (ملوان) و سایر شهرهای فوتبالی کشور است.

او ادامه داد: در کنار توجه به مشکلات اقتصادی، باید به این نکته نیز توجه کرد که جامعه به شور و نشاط نیاز دارد و ورزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف است. همه باید تلاش کنند تا در کنار یکدیگر مشکلات را حل کنند و فضای همدلی حفظ شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازی‌های دوستانه تیم ملی اشاره کرد و گفت: هر کشوری که با ایران روابط دوستانه داشته باشد و در حوزه ورزش همکاری کند، مورد حمایت مجلس خواهد بود. حتی درباره کشور اسپانیا نیز که در دوره‌های مختلف رویکرد مثبتی نسبت به ایران داشته، در صورت فراهم شدن شرایط، می‌تواند گزینه‌ای برای بازی دوستانه تیم ملی باشد.

وی تأکید کرد: مجلس از نظر بودجه‌ای و حمایتی از فدراسیون فوتبال و سایر فدراسیون‌ها پشتیبانی خواهد کرد و در شرایط فعلی باید بیش از گذشته به ورزش توجه شود، چراکه ورزش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امید و نشاط در جامعه ایفا کند.