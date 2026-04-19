به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در خرم‌آباد، یک دستگاه خودرو نیسان را که در حال جابه‌جایی ۵۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی، معادل دو تن آرد خارج از شبکه توزیع بود توقیف کردند. دراین‌رابطه، فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

در اقدامی دیگر، با گزارش‌های واصله مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک یک واحد قصابی در خرم‌آباد، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان شبکه دامپزشکی، در محل حاضر و بررسی‌ها نشان داد، صاحب این واحد صنفی اقدام به کشتار دو رأس بره دارای علائم بیماری در محل کسب خود کرده است که ضمن کشف و معدوم‌سازی دو لاشه آلوده، متهم را دستگیر و واحد صنفی را پلمب کردند.

پرونده این متخلف نیز برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال شد.

در ادامه نظارت‌های محسوس و نامحسوس، از ده‌ها واحد صنفی از جمله رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها بازدید به عمل آمد که در نتیجه ضمن ارائه تذکر به تعدادی از متصدیان، برای هفت واحد اخطار پلمب و تعهد کتبی اخذ و یک واحد متخلف نیز به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی و صنفی پلمب شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی، با هرگونه تخلف صنفی، به‌ویژه موارد تهدیدکننده سلامت عمومی و تخطی از قوانین توزیع کالاهای اساسی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.