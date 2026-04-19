۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

ثبت‌نام مسابقات سراسری قرآن در مازندران آغاز شد

ساری - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از آغاز فرآیند ثبت‌نام در چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با رویکرد گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دوره از مسابقات قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان ثبت‌نام افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۹ فروردین‌ماه تا پایان ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اوقاف به نشانی www.oghaf.ir نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

مدیرکل اوقاف مازندران ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های متنوعی از جمله حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی، اذان، همسرایی، معارف، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن برگزار خواهد شد.

وی همچنین درباره رده‌های سنی شرکت‌کنندگان توضیح داد: این دوره در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال (متولدین ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۴۵) و ۱۲ تا ۱۸ سال (متولدین ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳) برنامه‌ریزی شده است. گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال تنها در رشته‌های قرائت تحقیق و حفظ (۵، ۱۰، ۲۰ جزء و کل) به رقابت خواهند پرداخت و این بخش شامل مرحله بین‌المللی نخواهد بود.

حیدری جناسمی در پایان تأکید کرد: این مسابقات بستری مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در سطح استان و کشور فراهم می‌کند.

