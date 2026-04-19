به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی ۶۰ میلیون و ۲۱۱ هزار تُن کالا در جاده‌های کشور طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: جابه‌جایی این حجم از کالا با صدور سه میلیون و ۸۵۵ هزار بارنامه و انجام سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح محورهای مواصلاتی کشور محقق شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: در این بازه زمانی و با هدف تأمین اقلام اساسی مورد نیاز هموطنان، سه میلیون و ۵۸۹ هزار تُن کالای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر کشور حمل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی کالاهای اساسی با صدور ۱۵۳ هزار و ۴۵۲ بارنامه و تداوم فعالیت ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.