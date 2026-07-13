به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سنندج با اشاره به حجم خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی اخیر، خواستار شتاببخشی به روند بازسازی این واحدها شد و بر ضرورت تداوم خدمات بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن محرومان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: سنندج بیشترین میزان خسارت به واحدهای مسکونی را در سطح استان متحمل شده و به همین دلیل لازم است همه ظرفیتهای اجرایی برای جبران این خسارتها به کار گرفته شود.
تشکیل پرونده برای خسارتدیدگان
وی با بیان اینکه سه هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی در این شهرستان آسیب دیده است، افزود: پس از ارزیابی خسارتها، برای مالکان پرونده تشکیل شده و فرآیند اجرایی بازسازی با همکاری دستگاههای مسئول آغاز شده است.
فرماندار سنندج ادامه داد: تسریع در این روند علاوه بر جبران خسارتهای وارد شده، موجب بازگشت آرامش به خانوادههای آسیبدیده خواهد شد و انتظار میرود عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.
مسکن محرومان در اولویت برنامهها
سجادی با اشاره به رسالت بنیاد مسکن در حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای این نهاد، فراهم کردن زمینه خانهدار شدن خانوادههای کمبرخوردار است و این موضوع باید همواره در اولویت برنامههای اجرایی قرار داشته باشد.
وی همچنین عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اجرای طرحهای هادی، مقاومسازی واحدهای روستایی، ساخت مسکن برای نیازمندان و مشارکت در بازسازی مناطق آسیبدیده از جمله اقداماتی است که آثار آن در سطح شهرستان مشهود است.
نقش بنیاد مسکن در توسعه روستاها
فرماندار سنندج با اشاره به همکاری این نهاد در اجرای پروژههای عمرانی روستاها اظهار داشت: بنیاد مسکن در اجرای طرحهایی همچون تأمین زمین برای احداث فضاهای ورزشی و سایر پروژههای عمومی، همکاری مؤثری با دستگاههای اجرایی داشته که این تعامل نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از روستاهای شهرستان به دلیل همجواری با شهر و افزایش جمعیت، شرایط متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کردهاند، افزود: توسعه این مناطق نیازمند برنامهریزی دقیق در حوزه زیرساختها، خدمات عمومی و مدیریت کالبدی است تا پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد باشد.
توسعه متوازن؛ راهکار کاهش حاشیهنشینی
سجادی بخشی از مشکلات کنونی را نتیجه توسعه نامتوازن در سالهای گذشته دانست و تصریح کرد: پیامدهایی مانند گسترش حاشیهنشینی و افزایش مطالبات خدماتی، ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و تدوین برنامههای توسعهمحور را دوچندان کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت رئیس جدید بنیاد مسکن شهرستان، همکاری میان این نهاد، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی تقویت شده و روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
در پایان این مراسم، از خدمات سینا صالحی رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج تقدیر و ساسان سجادی به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج معرفی شد.
نظر شما