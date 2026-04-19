به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش در جلسهای با حضور مدیران اجرایی سازمان همیاری شهرداریهای استان و نمایندگان تعاونیهایی که زمینهای آنان برای الحاق به محدوده شهری مورد توافق قرار گرفته است، به پرسشها و دغدغههای نمایندگان تعاونیها پاسخ داد.
وی با اشاره به روند الحاق اراضی به محدوده شهر زنجان، گفت: مراحل الحاق این زمینها در انتظار مصوبه نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری است و این موضوع در حال پیگیری قرار دارد. با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر کشور، جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری مدتی برگزار نشده است، اما به محض تشکیل دوباره جلسات، این موضوع در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: به منظور جلوگیری از تأخیر در برنامه زمانبندی اعلام شده به تعاونیها، عملیات طراحی مرحله نخست و تهیه نقشههای اجرایی و عملیاتی احداث کمربندی شمالی و آمادهسازی اراضی از ابتدای سال جاری آغاز شده است و قرارداد با مهندسان مشاور تهیهکننده طرحها نیز منعقد شده است. با این اقدام، به محض ابلاغ مصوبه مربوط به الحاق اراضی، عملیات آمادهسازی زمینها آغاز خواهد شد.
بیاتمنش همچنین از طی مراحل قانونی برای انتخاب پیمانکاران خبر داد و گفت: عملیات احداث کمربندی شمالی زنجان، یک قطعه تونل عبوری از زیر تپه گردهداغ و تقاطعهای مورد نیاز برای اتصال اراضی الحاقی، در مرحله تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: طی دو ماه آینده پیمانکاران مربوطه انتخاب شوند و عملیات تجهیز کارگاه برای آغاز اجرای پروژه شروع شود.
نظر شما