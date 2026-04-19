۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

ولایتی: دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوس‌ها به پایان رسیده است

مشاور رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوس‌ها به پایان رسیده است، گفت: هر شیطنتی، پاسخ زنجیره‌ای خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به تحولات امنیتی در منطقه، تأکید کرد: دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوس‌ها به پایان رسیده است. امروز نه تنها امنیت هرمز و مالاکا در سایه اقتدار ما و شرکای راهبردی‌مان تضمین شده، بلکه امنیت باب‌المندب نیز در ید برادران انصارالله است.

وی همچنین هشدار داد: هر شیطنتی، پاسخ زنجیره‌ای خواهد داشت.

ولایتی در ادامه به نشست اخیر در پاریس اشاره کرد و گفت: در نمایش مضحک نشست پاریس، اگر انگلیس و فرانسه نگران امنیت کشتیرانی هستند، بهتر است فکری به حال تنگه مانش و پایان زخم کهنه در جبل‌الطارق کنند.

وی در پایان از مواضع مستقل و عاقلانه مادرید قدردانی کرد.

هادی رضایی

