به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به تحولات امنیتی در منطقه، تأکید کرد: دوران تحمیل امنیت از آن سوی اقیانوسها به پایان رسیده است. امروز نه تنها امنیت هرمز و مالاکا در سایه اقتدار ما و شرکای راهبردیمان تضمین شده، بلکه امنیت بابالمندب نیز در ید برادران انصارالله است.
وی همچنین هشدار داد: هر شیطنتی، پاسخ زنجیرهای خواهد داشت.
ولایتی در ادامه به نشست اخیر در پاریس اشاره کرد و گفت: در نمایش مضحک نشست پاریس، اگر انگلیس و فرانسه نگران امنیت کشتیرانی هستند، بهتر است فکری به حال تنگه مانش و پایان زخم کهنه در جبلالطارق کنند.
وی در پایان از مواضع مستقل و عاقلانه مادرید قدردانی کرد.
