به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز یکشنبه در برنامه «جنگ رمضان؛ روایت مقاومت در آینه ورزش» که با حضور مدیران، هیات های ورزشی، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها، باشگاه ها و قهرمان های ورزشی خوزستان در هتل تختی اهواز برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در این ایام ما به ایرانی بودن خود بیشتر افتخار می کنیم زیرا مقابل قلدر منطقه ایستاده ایم، نیروهای مسلح، سپاهی، ارتشی ها، بسیجی ها، نیروهای دریایی، مردم و ...مقابلش ایستاده‌اند و دشمن به غلط کردن افتاده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: جوان های ما با وجود تحریم ها، موشک هایی ساخته اند که چند هزار کیلومتر را طی می کند؛ آن‌ها به رغم اینکه می دانند با این شلیک، احتمال شهادتشان وجود دارد اما پای کار می ایستند که همه این ها افتخار ما هستند.

وی با بیان اینکه در جنگ رمضان جامعه ورزش نیز پای کار بوده اند، ادامه داد: این افراد موضع گیری درست داشته و نقش اثرگذاری در این ایام داشته اند که امیدوارم به زودی پیروزی را با هم جشن بگیریم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص اقدامات حوزه عمرانی عنوان کرد: با وجود شرایط جنگی، افتتاح پروژه ها را داشته ایم به طور مثال چند روز اخیر در امیدیه و خویس چند پروژه افتتاح شده و بیش از ۱۰ پروژه آماده افتتاح است که به بهره برداری خواهند رسید.

بنی تمیم اظهار کرد: در بخش جوانان نیز طی ایام جنگ، سمن ها مشاوره های رایگان داشته اند و در حوزه اشتغال یکی از سمن ها حدود دو هزار نفر شغل را احصا کرده و آموزش داده ایم. البته در شهرستان ها در حوزه سمن و مراکز مشاوره عقب هستیم که باید از این فرصت و ظرفیت استفاده داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه با وطن نمی‌توان دو پهلو رفتار کرد، خطاب به جامعه ورزش گفت: موضع گیری درست داشته و ورود کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جامعه ورزشی خوزستان با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت خود را اعلام کردند. همچنین در پایان از روسای ورزش و جوانان شهرستان هایی که ورزشکاران آن ها در سال ۱۴۰۴ برای کشور افتخار آفرینی کردند تجلیل شد.