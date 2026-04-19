سراج: پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت در دستور کار قوه قضاییه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه، حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب و کشته شدن ۱۶۸ نفر را نمونهای آشکار از جنایت جنگی دانست و تأکید کرد: این اقدام، اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله اصل تفکیک را نقض کرده و همزمان حقوقی مانند حق حیات و حق آموزش را زیر پا گذاشته است.
به گفته وی، حملات گسترده به مدارس و دانشگاهها در شهرهای مختلف نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی بوده و بهصورت نظاممند اهداف غیرنظامی را مورد هدف قرار داده است.
مراکز درمانی زیر آتش؛ شکستن یک تابوی جهانی
سراج حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی از جمله بیمارستان گاندی، مراکز درمانی در چند شهر و انستیتو پاستور را «نقض فاحش حقوق بینالملل» توصیف کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه این مراکز در حقوق بشردوستانه گفت: هدف قرار دادن تأسیسات درمانی، نهتنها نقض قوانین جنگ، بلکه ضربه به حق بنیادین سلامت و تهدیدی علیه امنیت بهداشتی جامعه است.
تخریب مناطق مسکونی؛ قربانی شدن غیرنظامیان
در بخش دیگری از این گفتوگو، به حملات گسترده به مناطق مسکونی در شهرهای مختلف اشاره شد که به کشته و مجروح شدن هزاران غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است.
سراج تأکید کرد: این حملات نقض آشکار اصول تفکیک، تناسب و احتیاط بوده و میتواند مصداق مجازات دستهجمعی و رفتار غیرانسانی تلقی شود.
وی همچنین از حمله به آمبولانسها، بالگردهای امدادی و پایگاههای هلال احمر خبر داد و آن را نقض مستقیم کنوانسیونهای ژنو دانست.
به گفته او، مستندات این حملات در حال جمعآوری و ارسال به نهادهای بینالمللی برای پیگیری حقوقی است.
سراج به اقدام برخی کشورهای منطقه در اخراج و محدودسازی ایرانیان اشاره کرد و این اقدامات را «رفتار تبعیضآمیز و ناقض حقوق بینالملل» دانست.
وی افزود: ایران در حال مستندسازی این موارد برای طرح در مجامع حقوق بشری و پیگیری حقوق آسیبدیدگان است.
حمله به زیرساختهای حیاتی؛ تهدید سلامت و محیط زیست
معاون قوه قضائیه حمله به پالایشگاهها، شبکه برق و تأسیسات آب را تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی و محیط زیست دانست.
وی به پیامدهایی مانند آلودگی گسترده، خطرات بهداشتی و آسیب به امنیت غذایی اشاره کرد و از طرح این موارد در سازمانهای بینالمللی خبر داد.
پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت؛ در دستور کار
سراج با اشاره به محدودیتهای نهادهای بینالمللی، بر استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای پیگیری حقوقی تأکید کرد و گفت: ایران با ارائه گزارشهای مستند، تلاش دارد ضمن افشای ابعاد این جنایتها، زمینه پاسخگویی عاملان و دریافت غرامت برای قربانیان را فراهم کند.
وی در پایان، نقش دانشگاهیان، نخبگان و افکار عمومی جهانی را در روشنگری و ایجاد فشار برای تحقق عدالت مهم دانست و تصریح کرد:بازتاب حقیقت و روایت دقیق رنج قربانیان، میتواند مانع از فرار عاملان این جنایتها از مجازات شود.
