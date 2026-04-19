استاندار بوشهر: حمایت و پشتیبانی از صنایع دریایی مورد تاکید دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از شرکت صنایع دریایی بوشهر(صدرا) و کارخانجات موسسه دریایی شهید محلاتی اظهار کرد: در تجاوز اخیر دشمن آمریکایی- صهیونی، صنایع دریایی بوشهر چندین بار بمباران شدند و خسارات زیادی به این صنعت وارد شده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مجموعه مجتمع صنایع دریایی(صدرا) و شهید محلاتی بوشهرنقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان دارند، افزود: باید با حمایت از این مجموعهها، ظرفیت تولید و اشتغال را در صنعت دریایی استان، مجددا احیا و حفظ کنیم.
وی گفت: حمایت و پشتیبانی از صنایع دریایی، مورد تاکید دولت چهاردهم بوده و قرار دارد و در استان بوشهر با توجه به شرایط جغرافیایی مطلوب، سرمایهگذاری در این عرصه، همواره توجیهپذیر بوده است.
در این بازدید که با همراهی معاونین سیاسی و اقتصادی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاههای اجرایی انجام شد آخرین وضعیت این شرکتها پس از بمباران دشمن صهیونیستی- آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مدیران شرکتهای صنایع دریایی صدرا و شهید محلاتی نیز گزارشی از آخرین وضعیت شرکتها، پس از بمبارانهای اخیر ارائه کردند.
