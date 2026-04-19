خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بازار یکی از حساس‌ترین بسترهای اقتصادی هر جامعه است؛ جایی که توازن میان عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری منصفانه و رعایت حقوق مصرف‌کننده، نقش مستقیمی در آرامش عمومی دارد، در چنین شرایطی، نظارت مستمر و هدفمند بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در مقاطع حساس، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

در استان کردستان نیز طی سال ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی گسترده در قالب بازرسی‌های مستمر، طرح‌های ویژه و بهره‌گیری از ظرفیت گزارش‌های مردمی، در دستور کار قرار گرفته است؛ اقداماتی که آمارها از گستردگی و جدیت آن‌ها حکایت دارد.

۲۷ هزار بازرسی؛ تصویری از گستره نظارت در بازار

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد بازرسی‌های انجام شده در سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و اقتصادی انجام شده است؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم نظارت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته است.

فرزاد سردارزاده افزود: این بازرسی‌ها که با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده، در نهایت به تشکیل ۲ هزار و ۶۹۷ پرونده تخلف انجامیده و ۴ هزار و ۴۹۰ مورد تخلف در سطح بازار شناسایی شده است.

وی یادآور شد: حجم بالای این بازرسی‌ها، بیانگر رویکرد فعال دستگاه‌های نظارتی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و تلاش برای ایجاد شفافیت و انضباط در بازار است.

طرح‌های نظارتی مناسبتی؛ رمضان زیر ذره‌بین بازرسان

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین طرح‌های نظارتی در چه زمانی از سال انجام می‌شود، گفت: یکی از محورهای مهم نظارت در سال گذشته، اجرای طرح‌های نظارتی ویژه در مناسبت‌های خاص بوده است در این میان، ماه مبارک رمضان به‌عنوان یکی از حساس‌ترین دوره‌های مصرف، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون بازرسی و نظارت صمت کردستان تصریح کرد: در قالب طرح نظارتی ویژه رمضان، ۳ هزار و ۴۵۵ مورد بازرسی انجام شده که به تشکیل ۴۷۱ پرونده تخلف منجر شده است. همچنین در این طرح، ۷۱۰ مورد تخلف شناسایی شده که نشان‌دهنده اهمیت استمرار نظارت در دوره‌های اوج تقاضا است.

سردار زاده اضافه کرد: این نوع طرح‌ها، علاوه بر کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، نقش مهمی در ایجاد اطمینان در میان شهروندان ایفا می‌کند.

گشت‌های مشترک هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مقابله با تخلف

وی یادآور شد: گشت‌های مشترک میان دستگاه‌های مختلف نظارتی، یکی دیگر از ابزارهای مهم در کشف و برخورد با تخلفات به شمار می‌رود، در سال ۱۴۰۴، بیش از ۸ هزار و ۴۱۰ مورد بازرسی در قالب این گشت‌ها انجام شده است.

وی به تشکیل پرونده‌های تخلف در نتیجه بازرسی از سوی گشت‌های مشترک پرداخت و اعلام کرد: نتیجه این بازرسی‌ها، تشکیل یک هزار و ۱۳۳ پرونده تخلف و شناسایی یک هزار و ۲۸۳ مورد تخلف بوده است. این آمار نشان می‌دهد که همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش اثربخشی نظارت‌ها و تسریع در برخورد با متخلفان منجر شود.

معاون صمت کردستان تصریح کرد: هم‌افزایی میان نهادهای مختلف، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، یکی از راهکارهای کلیدی برای مدیریت بازار و جلوگیری از نابسامانی‌ها محسوب می‌شود.

گشت‌های سیار نظارت در لحظه و بدون مرز

سردار زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی فعالیت گشت‌های سیار در سطح کردستان گفت: در کنار گشت‌های مشترک، گشت‌های سیار نیز نقش مهمی در رصد لحظه‌ای بازار ایفا می‌کنند این گشت‌ها با حضور در نقاط مختلف شهری و بدون برنامه‌ریزی قبلی، امکان شناسایی سریع تخلفات را فراهم می‌کنند

وی گفت: در سال گذشته، ۲ هزار و ۶۶۰ مورد بازرسی در قالب گشت‌های سیار انجام شده که به تشکیل ۸۴ پرونده تخلف انجامیده است، هرچند تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این بخش نسبت به سایر حوزه‌ها کمتر است، اما نقش پیشگیرانه این گشت‌ها در کاهش تخلفات قابل توجه است.

انبارها زیر ذره‌بین؛ مقابله با احتکار و تخلفات پنهان

سردار زاده ادامه داد: نظارت بر انبارها نیز به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تأمین، در دستور کار بازرسان قرار داشته است و در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، ۱۴۲ مورد بازرسی از انبارها انجام شده که به تشکیل ۱۷ پرونده تخلف منجر شده است.

وی اظهار کرد: اگرچه این آمار در مقایسه با سایر حوزه‌ها کمتر به نظر می‌رسد، اما اهمیت آن در پیشگیری از احتکار، عرضه خارج از شبکه و ایجاد اخلال در بازار قابل توجه است.

سامانه ۱۲۴ پل ارتباطی مردم و ناظران بازار

معاون صمت کردستان تصریح کرد: یکی از ابزارهای مهم در تقویت نظارت، مشارکت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ است و این سامانه به‌عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و دستگاه‌های نظارتی، نقش مؤثری در شناسایی تخلفات دارد.

سردارزاده افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳ هزار و ۳۶۷ گزارش مردمی از طریق این سامانه دریافت شده است؛ گزارش‌هایی که شامل ۲ هزار و ۴۷۷ تماس تلفنی، ۴۶۵ مورد ثبت در درگاه‌های اینترنتی و ۱۳ مورد بازرسی نامحسوس بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در نهایت، این گزارش‌ها به تشکیل ۲ هزار و ۳۸۵ پرونده تخلف منجر شده که نشان‌دهنده نقش پررنگ مردم در نظارت بر بازار است.

نظارت در شرایط جنگ اقتصادی

مسئولان حوزه نظارت و بازرسی استان کردستان، شرایط اقتصادی کشور را یکی از عوامل اصلی تشدید نظارت‌ها عنوان می‌کنند.

به گفته آنان، در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های متعددی مواجه است، ضرورت کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات بیش از پیش احساس می‌شود.

در همین راستا، برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد بازرسی‌ها، ارتقای کیفیت نظارت و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

هدف نهایی آرامش بازار و حمایت از مصرف‌کننده

تمامی این اقدامات، در نهایت با یک هدف مشترک دنبال می‌شود؛ ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. نظارت مؤثر، نه‌تنها مانع از بروز تخلفات می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک کند.

کارشناسان معتقدند که استمرار این روند، همراه با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و مشارکت بیشتر مردم، می‌تواند به شکل‌گیری بازاری شفاف‌تر و منصفانه‌تر منجر شود.

آنچه از مجموع آمارها و اقدامات صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی در استان کردستان برای ساماندهی بازار است.

انجام بیش از ۲۷ هزار بازرسی و شناسایی هزاران تخلف، اگرچه بیانگر وجود چالش‌هایی در بازار است، اما در عین حال، حاکی از پویایی نظام نظارتی و تلاش برای اصلاح روندها نیز هست.

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و اعتمادسازی است، تداوم این نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اقتصادی و تأمین حقوق شهروندان باشد؛ مسیری که به نظر می‌رسد در کردستان با جدیت دنبال می‌شود.