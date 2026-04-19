۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

تهدید سلامت گروه‌های حساس در پی ذرات معلق ناشی از آتش‌سوزی یونولیت

تهدید سلامت گروه‌های حساس در پی ذرات معلق ناشی از آتش‌سوزی یونولیت

گنبد- مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: ذرات معلق ناشی از آتش‌سوزی یونولیت، سلامت گروه‌های حساس را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر،قدیر حسن زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر اهمیت رعایت هشدارهای بهداشتی در پی آتش‌سوزی کارخانه یونولیت گنبد تأکید کرد و گفت: به دلیل انتشار گازها و ذرات معلق حاصل از سوختن مواد، شاخص آلودگی هوا در مناطق اطراف به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است.

وی افزود: از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی درخواست می‌شود از حضور در فضای باز خودداری کنند و از باز کردن پنجره‌ها بپرهیزند.

حسن زاده اضافه کرد: حتی افراد سالم نیز ممکن است در معرض آلودگی هوا دچار عوارضی شوند، از جمله: تحریک چشم، بینی و گلو: سوزش، خارش و آبریزش چشم، گرفتگی یا آبریزش بینی، و گلودرد. سردرد و خستگی: ناشی از کاهش اکسیژن‌رسانی یا واکنش بدن به سموم. مشکلات تنفسی خفیف: سرفه، تنگی نفس خفیف، به‌ویژه هنگام فعالیت بدنی شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی پایش کیفیت هوا در محل مستقر هستند و اندازه‌گیری‌های دقیق ساعتی ادامه دارد. نتایج بررسی‌ها و میزان آلودگی هوا به صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

