به گزارش خبرنگار مهر،قدیر حسن زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر اهمیت رعایت هشدارهای بهداشتی در پی آتشسوزی کارخانه یونولیت گنبد تأکید کرد و گفت: به دلیل انتشار گازها و ذرات معلق حاصل از سوختن مواد، شاخص آلودگی هوا در مناطق اطراف به سطح ناسالم برای گروههای حساس رسیده است.
وی افزود: از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی درخواست میشود از حضور در فضای باز خودداری کنند و از باز کردن پنجرهها بپرهیزند.
حسن زاده اضافه کرد: حتی افراد سالم نیز ممکن است در معرض آلودگی هوا دچار عوارضی شوند، از جمله: تحریک چشم، بینی و گلو: سوزش، خارش و آبریزش چشم، گرفتگی یا آبریزش بینی، و گلودرد. سردرد و خستگی: ناشی از کاهش اکسیژنرسانی یا واکنش بدن به سموم. مشکلات تنفسی خفیف: سرفه، تنگی نفس خفیف، بهویژه هنگام فعالیت بدنی شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان همچنین خاطرنشان کرد: تیمهای تخصصی پایش کیفیت هوا در محل مستقر هستند و اندازهگیریهای دقیق ساعتی ادامه دارد. نتایج بررسیها و میزان آلودگی هوا به صورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.
