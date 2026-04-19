الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) رمز کرامت دختران امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عظیمی زاده ظهر یکشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز دختر و آغاز دهه کرامت با حضور جمعی از دختران نخبه و برگزیده استان‌های مختلف کشور در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: وجود بانوی گرامی اسلام، حضرت زهرا(س)، آیینه صبر و رضای الهی و سرچشمه کرامت انسانی است که راه را برای بانوان مسلمان روشن کرده است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: دختران امروز باید با تأمل در سیره فاطمی، هویت خود را در پرتو ایمان، دانش و اخلاق بنا کنند. جامعه‌ای که دخترانش با معرفت و وقار پرورش یابند، در مسیر رشد و اقتدار گام برمی‌دارد.

وی با تاکید بر نقش خانواده در تربیت نسل مؤمن و آگاه، ادامه داد: خانواده محور اصلی تقویت ایمان در جامعه است؛ مادری که با الگوی فاطمی زندگی کند، نسلی ولایی، مسئول و با عزت پرورش می‌دهد.

عظیمی زاده از دختران حاضر خواست با حضور فعال در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، پیام‌آور کرامت و هویت اسلامی باشند.