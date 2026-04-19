۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) رمز کرامت دختران امروز است

مشهد- استاد دانشگاه امام صادق(ع) بر ضرورت تبیین الگوی معنوی حضرت زهرا(س) در تربیت دختران جامعه اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عظیمی زاده ظهر یکشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز دختر و آغاز دهه کرامت با حضور جمعی از دختران نخبه و برگزیده استان‌های مختلف کشور در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: وجود بانوی گرامی اسلام، حضرت زهرا(س)، آیینه صبر و رضای الهی و سرچشمه کرامت انسانی است که راه را برای بانوان مسلمان روشن کرده است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: دختران امروز باید با تأمل در سیره فاطمی، هویت خود را در پرتو ایمان، دانش و اخلاق بنا کنند. جامعه‌ای که دخترانش با معرفت و وقار پرورش یابند، در مسیر رشد و اقتدار گام برمی‌دارد.

وی با تاکید بر نقش خانواده در تربیت نسل مؤمن و آگاه، ادامه داد: خانواده محور اصلی تقویت ایمان در جامعه است؛ مادری که با الگوی فاطمی زندگی کند، نسلی ولایی، مسئول و با عزت پرورش می‌دهد.

عظیمی زاده از دختران حاضر خواست با حضور فعال در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، پیام‌آور کرامت و هویت اسلامی باشند.

