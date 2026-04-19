مخبر: بصیرت مردم پشتیبان قطعی نیروهای مسلح کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در منزل شهید ستوان دوم مهدی رحمانی از پرسنل راهور فراجا که نهم اسفند در نخستین روز حملات آمریکایی - صهیونیستی در تهران به شهادت رسید، با خانواده این شهید معظم دیدار و گفتگو کرد.

مخبر با بیان اینکه آمریکایی‌ها فکر می‌کردند با تجاوز به خاک مقدس ایران میتوانند ملت ما را تسلیم کنند، گفت: اما مردم محکم‌تر ایستادند و آن‌ها را ناامید کردند و حالا هم به برکت خون پاک این شهیدان اگر بار دیگر اشتباه کنند، پاسخ سنگین‌تری دریافت خواهند کرد.



وی شهدای ایران اسلامی را برگزیدگانی دانست که همگی دارای ویژگی های ممتاز شخصیتی بوده و در ایام حیات و زندگی خود، هم در مسئولیت هایی که بر عهده داشته و حتی در خانواده، به مثابه نگینی خودنمایی می کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر بصیرت مردم در حضور مستمر ایشان در خیابان ها، این هوشیاری را سرمایه ای ارزشمند برای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که حامی و پشتیبان قطعی نیروهای مسلح کشور است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: رشادت های تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سپاه، ارتش، فراجا و دیگر دستگاه های نظامی و امنیتی که با شقی ترین ارتش های تروریستی جهان یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با قدرت و اقتدار مقابله می کنند، در تاریخ پر افتخار این کشور ثبت گردیده و فراموش نخواهد شد.

مخبر در این دیدار که سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز حضور داشت، با بیان اینکه شهید مهدی رحمانی در دوران خدمت در پلیس راهور فردی متعهد به کار بود، گفت: این شهید سعید که اخلاصی زبانزد داشت برای برقراری امنیت مردم، از بذل جان خود دریغ نمی‌کرد.

وی خطاب به پدر، همسر و فرزند شهید رحمانی افزود: قطعاً اجر خانواده شهدا کمتر از اجر شهدای بزرگوار نیست چرا که خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود و با توکل بر حضرت حق و استعانت از اهل‌البیت (علیهم‌السلام) هزینه ماندن در این راه را تقبل کرده‌اند.

در پایان، مخبر به همراه خانواده خود که در این دیدار حضور داشت، ضمن آرزوی صبر برای همسر و خانواده این شهید عزیز، علو درجات را برای شهید مهدی رحمانی مسئلت کرد و با اهدای لوح تقدیر از آنها تجلیل به عمل آورد.